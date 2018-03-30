«تواصل» تتابع موجة الغبار والعواصف الترابية على المناطق

تواصل – الرِّيَاض:

تتابع “تواصل” التقلبات الجوية التي تشهدها مَنَاطِق المَمْلَكَة الْيَوْم الْجُمُعَة، من عواصف ترابية وغبار وتأثيره على مرتادي الطرق بين المَنَاطِق والمحافظات، وحركة الرحلات الجوية، والاسْتِعْدَادات فِي المُسْتَشْفَيات والمراكز الصحية.

موجة رياح مثيرة للأتربة

أكد المركز الوطني للعمليات الأَمْنية بوَزَارَة الدَّاخِلِيَّة، أن موجة رياح مثيرة للأتربة والغبار بعد ظهر الْيَوْم على طريق الساحل الجديد وطريق الرِّيَاض “رضوان – ظلم”، وطالب مرتادي الطريق بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية.

الرِّيَاض والخرج والمجمعة وشقراء

وفي الرِّيَاض، دَعَتْ المديرية العَامَّة للدفاع المَدَنِيّ بالمِنْطَقَة إِلَى الحيطة والحذر بعد تَنْبِيه متقدم من الهَيْئَة العَامَّة للأَرْصَاد والبِيئَة نَتِيجَة تعرّض بعض محافظات الرِّيَاض: الخرج، والمجمعة، وشقراء، إِلَى رياح نشطه تَسَبَّبَت فِي تدني الرؤية وحدوث أتربة مثيرة للغبار.

صرح بذلك المتحدث الإِعْلَامي للدفاع المَدَنِيّ بمِنْطَقَة الرِّيَاض الرائد محمد الحمادي، مهيباً بالجميع اتباع التعليمات الطبية المناسبة لمَرْضَى الربو والجهاز التنفسي عموماً، وتقليل التنقل على الطرق التي تشهد موجة غبار شديدة مَا أمكن ذلك.

حفر الباطن.. استنفار أمني

وشهدت محافظة حفر الباطن الْيَوْم الْجُمُعَة موجة غبار شديدة، أَدَّتْ إِلَى تدني مستوى الرؤية الأفقية، وتوقف السيارات داخل محطات الوقود حتى تهدأ العاصفة، واستنفار أمني ومروري، وأثّرت موجة الغبار على حركة الطائرات، وإلغاء رحلة الرِّيَاض حفر الباطن، ورحلة قادمة من حائل، ورفعت المُسْتَشْفَيات والمستوصفات درجة جاهزيتها لتقديم الخدمات الطبية للمَرْضَى المتأثرين بموجة الغبار.

المَدِينَة الْمُنَوَّرَة.. تَدَنٍّ في مدى الرؤية

شهدت المَدِينَة الْمُنَوَّرَة وعدد من محافظاتها، موجة غبار مصاحبة لرياح نشطة وأتربة مثارة، أَدَّتْ إِلَى تَدَنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، ودعا الدِّفَاع الْمَدَنِيّ إِلَى التقيّد بوسائل السلامة، والالتزام بالتَوْجِيهَات والتعليمات الصادرة عن المديرية العَامَّة للدفاع المَدَنِيّ.

طرق الغربية.. اسْتِمْرَار تأثير الرياح النشطة

وكانت الأَرْصَاد قد تَوَقَّعَت، فِي تقريرها الْيَوْم عن حَالَة الطقس، اسْتِمْرَار تأثير الرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على مَنَاطِق: “مكة الْمُكَرَّمَة، المَدِينَة الْمُنَوَّرَة، تبوك (تَشْمَل الأجزاء الساحلية منها)”.

وتَشْمَل هذه الحَالَة الجوية: “الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم” حيث يصحبها انخفاضٌ ملموسٌ فِي درجات الحرارة، فِي حين تبقى الرياح الجنوبية النشطة تؤثر فِي منطقتَي الرِّيَاض والشرقية وتتحوّل مساءً إِلَى شمالية غربية وتُؤدِّي إِلَى انعدام أو شِبْه انعدام فِي مدى الرؤية الأفقية.