«تواصل» تتابع موجة الغبار والعواصف الترابية على المناطق

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

ارتكبوا 55 حادثة.. ضبط 14 أجنبيًا بتهمة سرقة المركز التجارية بالرياض

ارتكبوا 55 حادثة.. ضبط 14 أجنبيًا بتهمة سرقة المركز التجارية بالرياض

ولي العهد محذرًا: فشل الضغط على إيران يدفعنا لـ «حرب مباشرة» معها

ولي العهد محذرًا: فشل الضغط على إيران يدفعنا لـ «حرب مباشرة» معها

«التحالف»: اعتراض وتدمير صاروخ حوثي باتجاه جازان

«التحالف»: اعتراض وتدمير صاروخ حوثي باتجاه جازان

«العيسى» يتفاعل مع مناشدة «معلمة» طلبت نقلها لرعاية طفلها المعاق

«العيسى» يتفاعل مع مناشدة «معلمة» طلبت نقلها لرعاية طفلها المعاق

«تواصل» تتابع موجة الغبار والعواصف الترابية على المناطق

«تواصل» تتابع موجة الغبار والعواصف الترابية على المناطق
0

تواصل – الرِّيَاض:
تتابع “تواصل” التقلبات الجوية التي تشهدها مَنَاطِق المَمْلَكَة الْيَوْم الْجُمُعَة، من عواصف ترابية وغبار وتأثيره على مرتادي الطرق بين المَنَاطِق والمحافظات، وحركة الرحلات الجوية، والاسْتِعْدَادات فِي المُسْتَشْفَيات والمراكز الصحية.
موجة رياح مثيرة للأتربة
أكد المركز الوطني للعمليات الأَمْنية بوَزَارَة الدَّاخِلِيَّة، أن موجة رياح مثيرة للأتربة والغبار بعد ظهر الْيَوْم على طريق الساحل الجديد وطريق الرِّيَاض “رضوان – ظلم”، وطالب مرتادي الطريق بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية.

الرِّيَاض والخرج والمجمعة وشقراء
وفي الرِّيَاض، دَعَتْ المديرية العَامَّة للدفاع المَدَنِيّ بالمِنْطَقَة إِلَى الحيطة والحذر بعد تَنْبِيه متقدم من الهَيْئَة العَامَّة للأَرْصَاد والبِيئَة نَتِيجَة تعرّض بعض محافظات الرِّيَاض: الخرج، والمجمعة، وشقراء، إِلَى رياح نشطه تَسَبَّبَت فِي تدني الرؤية وحدوث أتربة مثيرة للغبار.
صرح بذلك المتحدث الإِعْلَامي للدفاع المَدَنِيّ بمِنْطَقَة الرِّيَاض الرائد محمد الحمادي، مهيباً بالجميع اتباع التعليمات الطبية المناسبة لمَرْضَى الربو والجهاز التنفسي عموماً، وتقليل التنقل على الطرق التي تشهد موجة غبار شديدة مَا أمكن ذلك.
حفر الباطن.. استنفار أمني
وشهدت محافظة حفر الباطن الْيَوْم الْجُمُعَة موجة غبار شديدة، أَدَّتْ إِلَى تدني مستوى الرؤية الأفقية، وتوقف السيارات داخل محطات الوقود حتى تهدأ العاصفة، واستنفار أمني ومروري، وأثّرت موجة الغبار على حركة الطائرات، وإلغاء رحلة الرِّيَاض حفر الباطن، ورحلة قادمة من حائل، ورفعت المُسْتَشْفَيات والمستوصفات درجة جاهزيتها لتقديم الخدمات الطبية للمَرْضَى المتأثرين بموجة الغبار.
المَدِينَة الْمُنَوَّرَة.. تَدَنٍّ في مدى الرؤية
شهدت المَدِينَة الْمُنَوَّرَة وعدد من محافظاتها، موجة غبار مصاحبة لرياح نشطة وأتربة مثارة، أَدَّتْ إِلَى تَدَنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، ودعا الدِّفَاع الْمَدَنِيّ إِلَى التقيّد بوسائل السلامة، والالتزام بالتَوْجِيهَات والتعليمات الصادرة عن المديرية العَامَّة للدفاع المَدَنِيّ.
طرق الغربية.. اسْتِمْرَار تأثير الرياح النشطة
وكانت الأَرْصَاد قد تَوَقَّعَت، فِي تقريرها الْيَوْم عن حَالَة الطقس، اسْتِمْرَار تأثير الرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على مَنَاطِق: “مكة الْمُكَرَّمَة، المَدِينَة الْمُنَوَّرَة، تبوك (تَشْمَل الأجزاء الساحلية منها)”.

وتَشْمَل هذه الحَالَة الجوية: “الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم” حيث يصحبها انخفاضٌ ملموسٌ فِي درجات الحرارة، فِي حين تبقى الرياح الجنوبية النشطة تؤثر فِي منطقتَي الرِّيَاض والشرقية وتتحوّل مساءً إِلَى شمالية غربية وتُؤدِّي إِلَى انعدام أو شِبْه انعدام فِي مدى الرؤية الأفقية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

إمام المسجد النبوي: الأخلاق الحسنة عنوان سعادة العبد وفلاحه

إمام المسجد النبوي: الأخلاق الحسنة عنوان سعادة العبد وفلاحه

تحذير من الدفاع المدني لسكان مناطق الرياض وشقراء والخرج

تحذير من الدفاع المدني لسكان مناطق الرياض وشقراء والخرج

احذروا السفر على هذه الطرق.. غُبار كثيف يعيق الرؤية 

احذروا السفر على هذه الطرق.. غُبار كثيف يعيق الرؤية 

خطيب المسجد الحرام: الابتلاء في الدين أعظم المصائب

خطيب المسجد الحرام: الابتلاء في الدين أعظم المصائب

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«الحميري» لـ«تواصل»: مشروع الطاقة الشمسية يساهم في خفض تكلفة «الكهرباء»
تقارير وحوارات

«الحميري» لـ«تواصل»: مشروع الطاقة الشمسية يساهم في خفض تكلفة «الكهرباء»

المزيد
«أبي أحمد علي» أول رئيس وزراء مسلم في تاريخ إثيوبيا.. تعرّف عليه
تقارير وحوارات

«أبي أحمد علي» أول رئيس وزراء مسلم في تاريخ إثيوبيا.. تعرّف عليه

المزيد
مراكز الصيانة تغلق أبوابها!!
مقالات

مراكز الصيانة تغلق أبوابها!!

المزيد
تعرَّف على الفريق الرسمي المصاحب لولي العهد في زيارته لأمريكا
تقارير وحوارات

تعرَّف على الفريق الرسمي المصاحب لولي العهد في زيارته لأمريكا

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>