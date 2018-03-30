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تحذير من الدفاع المدني لسكان مناطق الرياض وشقراء والخرج

تحذير من الدفاع المدني لسكان مناطق الرياض وشقراء والخرج
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تواصل- متابعات:

حذرت مديرية الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بمَدِينَة الرِّيَاض جميع المواطنين والمقيمين فِي كل من: المجمعة، وشقراء، والرِّيَاض، والخرج.

وَشَدَّد الرائد محمد الحمادي المتحدث الإعلامي للدفاع المَدَنِيّ بمِنْطَقَة الرِّيَاض، على ضرورة توخي الحيطة والحذر بعد ورود تَنْبِيه متقدم من هَيْئَة الأَرْصَاد يشير إِلَى وجود رياح نشطة تتسبب فِي تدني الرؤية الأفقية، بِالإِضَافَةِ إِلَى أتربة مثارة وغبار، ابتداءً من الساعة الثالثة عصرَ الْيَوْم الْجُمُعَة وتَنْتَهِي التاسعة من مساء الْيَوْم.

ودعت مديرية الرِّيَاض الجميع لأخذ الحيطة واتباع التعليمات الطبية المناسبة لمَرْضَى الربو والجهاز التنفسي عُمُوماً، وتقليل التنقل على الطرق التي تشهد موجة غبار شديدة مَا أمكن ذلك.

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