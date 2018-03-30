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استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة 365 في مواجهات مع قوات الاحتلال..(صور)

استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة 365 في مواجهات مع قوات الاحتلال..(صور)
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تواصل- وكالات:

استشهد 7 فلسطينيين، الْيَوْم الْجُمُعَة، وأُصِيبَ 365 آخرون، بينهم 3 فِي حَالَة خَطِيرَة، فِي قطاع غزة بالرصاص الحي وبالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي قرب الشريط الحدودي وفي نقاط التماس شمال وشرق القطاع غزة، بالذكرى الثَّانِية والأربعين ليوم الأرض.

وَأَكَّدَت مصادر طبية فِي قطاع غزة، لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، استشهاد الشاب محمد النجار (25 عاماً)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات المندلعة شرق مخيم جباليا، شمال قطاع غزة، والشاب أمين محمود معمر (38 عاماً)، واستشهد الشاب الفلسطيني عمر سمور “31 عاماً”، صباح الْيَوْم، وشهيدان آخران ارتقيا مُنْذُ قليل.

وأَشَارَت المصادر الطبية، إِلَى إِصَابَة أكثر من 365 مُوَاطِناً بجراح مختلفة، مُنْذُ ساعات الصباح، وذلك فِي مواجهات عِدَّة انْدَلَعَت بطول نقاط التماس مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، تَزَامُناً مع “مسيرات العودة” التي انْطَلَقَت مُنْذُ صباح الْجُمُعَة.

ورفع الفلسطينيون، أعلام فلسطين، ولافتات تؤكد حق العودة، إِضَافَةً إِلَى وضع ملصقات على الخيام تحمل أسماء المدن والبلدات والقرى المهجرة.

وتعود ذكرى “يوم الأرض” بعد أن استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فِي الثلاثين من مارس عام 1976 على أراض لمواطنين من داخل أرَاضِي الـ48، وانْطَلَقَت أول تظاهرة ضمن الانتفاضة الشعبية ضد قرار مصادرة الاحتلال لـ21 ألف دونما من أرَاضِي قريتي عرابة وسخنين.

 

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