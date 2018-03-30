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فيديو وصور.. قوات المملكة تنفذ عمليات نوعية على حدودها مع اليمن

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تواصل- وكالات:

نفذت القوات السعودية المشتركة قبالة حدودها مع اليمن، عمليات نوعية على متاريس وثكنات تَابِعَة للمِيلِيشْيَات الحوثية.

ونجحت القوات السعودية فِي الوصول إِلَى المواقع التي تحصنت فيها المِيلِيشْيَات، وَأَسْفَرَت المعارك عن مَقْتَل العشرات من الحوثيين وأسر آخرين، بِحَسَبِ “العَرَبِيّة”.

وَأكَّدَ مصدر عسكري أن القوات السعودية نفذت “الخطة العَسْكَرِيَّة الأولى” بمساندة مدفعياتها ومقاتلات التَحَالُف قبالة منطقتي جازان ونجران، وتتأهب لتنفيذ الخطة العَسْكَرِيَّة التالية.

وفي الداخل اليمني، يستمر الجيش الوطني اليمني بالضغط على عمق صعدة، من خلال معارك مع مِيلِيشْيَات الحوثي فِي مديرية باقم ومَدِينَة البقع.

كما يواصل اللواء أول حرس حدود التابع للجيش اليمني تقدمه نحو مديرية برط العنان فِي محافظة الجوف والواقعة على حدود صعدة، مع قطع كَافَّة إمدادات الحوثيين القادمة من صعدة.

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