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حادث على طريق عسير.. «حمار» يكشف انشغال السائق بالأغاني والتصوير (فيديو)

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تواصل- متابعات:

تداول روّاد مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو لحادث اصطدام بين سيارة وحمار على طريق نجران عسير.

وأَظْهَرَ مقطع فيديو مصور من داخل سيارة، كانت تسير ليلاً على طريق نجران عسير، تفاجأ قائدها بحمار يقف فِي منتصف الطريق، ولم يتمكن من تفاديه، فاصطدم به.

وأَوْضَحَ مُغَرِّدون على مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ، أن الحادث أَسْفَرَ عن وقوع تلفيات كبيرة بالسيارة، وإن لم يذكروا شيئاً عن مصير الحمار.

وألقى مُغَرِّدون باللوم على قائد السيارة الذي انشغل بسماع الأغاني، والتصوير بهاتفه الجوال، عن التنبُّه لوجود الحمار بوقت كَافٍ لتفاديه.

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