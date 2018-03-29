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سفارة المملكة تدرس رفع تحذير السفر إلى لبنان

سفارة المملكة تدرس رفع تحذير السفر إلى لبنان
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تواصل- متابعات:

أكد القائم بأعمال السفارة السعودية لدى لبنان ولید بخاري، أن المملكة تدرس المؤشرات الأمنیة التي تلقتھا من السلطات اللبنانیة، وذلك لرفع التحذير عن السیاح والزوار السعوديین من السفر إلى لبنان.

تصريحات بخاري جاءت أثناء تواجده أمس الخمیس في مطار رفیق الحريري ببیروت، حیث استقبل المطار للمرة الأولى طائرة من طراز “إيرباص380A ” العملاقة تابعة للخطوط الجوية الإمارتیة، بھدف الوقوف على مدى جاھزية مطار رفیق الحرير لاستقبال مثل ھذه الطائرات العملاقة.

يذكر أن وزارة الخارجیة كانت قد حذرت المواطنین من السفر إلى لبنان، فیما دعت سفارة المملكة لدى لبنان في شھر نوفمبر 2017 المواطنین الزائرين والمقیمین في لبنان إلى مغادرتھا، وذلك نظرا للأحداث الأمنیة والأوضاع غیر المستقرة التي شھدتھا لبنان.

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