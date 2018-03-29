ارتكبوا 55 حادثة.. ضبط 14 أجنبيًا بتهمة سرقة المركز التجارية بالرياض

تواصل- فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة الرياض من ضبط تشكيلين عصابيين منفصلين، تخصص أفرادهما في سرقة المحال والمراكز التجارية.

وتوفرت معلومات لدى الجهات الأمنية تشير إلى تورط تشكيلين منفصلين عن بعضهما، مكونين من 14 متهمًا بارتكاب عددًا من حوادث سرقة المحال والمراكز التجارية ومركبات مندوبي وموزعي المؤسسات التجارية وما تحتويه من بضائع.

وبتركيز البحث عنهم تكللت الجهود بالقبض عليهم في كمائن محكمة (خمسة مواطنين وبنجلاديشي وباكستاني وسبعة يمنيين ثلاثة منهم من مخالفي نظام الإقامة) وتراوحت أعمارهم بين 21 و 55 عاماً، وبالشروع في إجراءات الاستدلال بحقهم أقروا بارتكاب (55) حادثة سرقة للمحال التجارية ومركبات توزيع البضائع موزعين الأدوار ومتقاسمين المسروقات فيما بينهم.

وجاوزت قيمة مسروقاتهم النقدية (700) ألف ريال، كما أرشدوا على المواقع التي قاموا بالسرقة منها، وجاءت أقوالهم مطابقة لما هو مقيد في سجل البلاغات لدى عددًا من مراكز الشرط في العاصمة الرياض.

تم إيقافهم وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية.