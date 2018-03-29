ولي العهد محذرًا: فشل الضغط على إيران يدفعنا لـ «حرب مباشرة» معها

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حذر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من اندلاع حرب محتملة مع إيران في غضون 10 إلى 15 سنة إذا فشلت جهود الرياض في تجنب الصراع العسكري.

وحث المجتمع الدولي، على ممارسة الضغوط السیاسیة والاقتصادية على إيران؛ لتفادي وقوع مواجھة عسكرية بالمنطقة، مؤكدا أن العقوبات ستخلق المزيد من الضغط على النظام (الإيراني).

جاء ذلك في حديث مع صحیفة “وول ستريت جورنال” على ھامش زيارته للولايات المتحدة الأمريكیة.

وأضاف ولي العھد: “يجب أن ننجح من أجل تفادي الصراع العسكري، إذا لم ننجح فیما نحاول أن نفعله؛ فعلى الأغلب سندخل في حرب مع إيران خلال الـ10 إلى 15 عاماً المقبلة”.

واتهم بن سلمان في تصريحات سابقة الحكومة الإيرانية بالسعي لتطوير الأسلحة النووية لكي تستطيع العمل في الشرق الأوسط بحرية دون خوف من معاقبتها، مشددا على ضرورة إبرام اتفاق نووي جديد بدل الصفقة الحالية مع إيران ما يضمن عدم حصولها على السلاح النووي.

وفیما يتعلق بالحرب في الیمن، قال الأمیر محمد بن سلمان إنه لولا التدخل في الیمن عام 2015 لأصبحت الأزمة الأكبر، ولأصبح الیمن مقسماً الیوم بین الحوثیین والقاعدة.

وبدأ الأمیر محمد بن سلمان، زيارة للولايات المتحدة الأمريكیة في 19 مارس الحالي، التقى خلالھا الرئیس دونالد ترامب وكبار مسؤولي الإدارة الأمريكیة وأعضاء بالكونجرس ورؤساء ومسؤولین سابقین ورؤساء كبرى الشركات الأمريكیة.