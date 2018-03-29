الجيش اليمني يدمر مخزن أسلحة وتعزيزات للميليشيات الحوثية في صعده

تواصل – واس:

شن الجيش اليمني، سلسة هجمات مدفعية طالت مواقع للميليشيا الحوثية الإيرانية في محافظة ‏صعده شمالي اليمن.

‏ وقال مصدر عسكري يمني، في تصريح نقله موقع وزارة الدفاع اليمنية على الإنترنت “26 سبتمبر”، إن القصف استهدف مواقع الميليشيا الحوثية في منطقة الفرع ‏بمديرية ‏كتاف وأسفر عن تدمير مخزنا للأسلحة هناك.‏

وأضاف المصدر أن :” ‏هجمات الجيش اليمني، تزامنت مع غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي على أهداف ‏عسكرية وتجمعات للميليشيات في مناطق مختلفة من صعده.‏

وذكر المصدر أن الغارات طالت مواقع الميليشيا ‏وتجمعاتها في منطقة مذاب بمديرية ‏الصفراء، إضافة إلى نحو عشر غارات أخرى استهدفت المتمردين في مديرية منبه.‏

وقصفت طائرات الأباتشي التابعة للتحالف العربي تعزيزات للميليشيا الحوثية الانقلابية ‏خلف منطقة العطف‎ ‎‎‎كانت في طريقها إلى محافظة ‏الجوف ‎‏ أسفرت عن تدمير عربتين منها.‏