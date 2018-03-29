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رياح مثيرة للأتربة تضرب 7 مناطق وغيوم وسط وشرق المملكة

رياح مثيرة للأتربة تضرب 7 مناطق وغيوم وسط وشرق المملكة
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم الجمعة، بمشيئة الله تعالى، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة على مناطق (مكة المكرمة ، المدينة المنور ، تبوك ،الجوف ، الحدود الشمالية ، حائل ،القصيم) فيما تبقى الرياح الجنوبية النشطة تؤثر على منطقتي الرياض والشرقية.

وأشارت الأرصاد إلى أن الرياح تتحول مساءً إلى شمالية غربية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية و سماء غائمة جزئياً على وسط وشرق المملكة، كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية قد تتخللها سحب رعدية ممطرة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-50 كم/ساعة.

وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة.

وتتحول الرياح مساءً إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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