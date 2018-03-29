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«الفالح» يلغي قرارًا لوزير الكهرباء ويلزمه بالتنفيذ

«الفالح» يلغي قرارًا لوزير الكهرباء ويلزمه بالتنفيذ
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تواصل- فريق التحرير:

ألغى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، قرارًا أصدره وزير الكهرباء يقضي بنزع ملكية الأراضي الواقعة ضمن حرمي خطين هوائيين في منطقة عسير، مستندًا إلى الصلاحيات المخولة له.

وحسب القرار، الذي نشرته الصحيفة الرسمية “أم القرى”، الجمعة، “أنه تم إلغاء نزع ملكية الأراضي الواقعة ضمن حرمي الخطين الهوائيين المتوازيين جهد (132 ك.ف) اللذان يربطان محطة القريقر بالخط الهوائي الذي يربط محطة عسير المركزية بمحطة شرق أبها بمنطقة عسير، لصالح الشركة السعودية للكهرباء”.

ويبلع متوسط طول المسارين (2,679) متر، وعرض (70) متراً، وبمساحة إجمالية قدرها مائة وسبعة وثمانون ألفاً وخمسمائة وثلاثون متراً مربعاً (187,530م2) .

وتضمن القرار نزع ملكية الأراضي الواقعة ضمن حرم نفس الخطين الهوائيين، بطول (2709,43) متر للمسار A، وبطول (2710,90) متر للمسار B، وعرض (70) متراً، وبمساحة إجمالية قدرها مائة وثمانية وثمانون ألفاً ومائة وتسعة وعشرون متراً مربعاً وواحد وعشرون بالمائة من المتر المربع (188129,21م2) بموجب عدد (1) مخطط لكامل المسارين، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

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