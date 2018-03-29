مدفعية الجيش اليمني تستهدف مواقع المليشيات الانقلابية في البيضاء

تواصل- واس:

استهدفت مدفعية الجيش الوطني اليمني اليوم، مواقع متفرقة للمليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية ” إن مدفعية الجيش الوطني اليمني قصفت مواقع المليشيا الانقلابية في وادي فضحة وشعب البان بمديرية الملاجم، بالتزامن مع غارات لطيران التحالف العربي استهدفت تحصينات وتعزيزات المليشيا المديرية ذاتها”.

وفي السياق ذاته، استهدفت مقاتلات التحالف العربي تحصينات المليشيا الانقلابية في آخر سلسلة جبال القرحا، كما استهدفت بغارة أخرى دورية تحمل تعزيزات بشرية للمليشيات ومقتل جميع من كانوا على متنها.