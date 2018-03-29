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«التعليم» تحدد موعد استقبال طلبات النقل الداخلي

«التعليم» تحدد موعد استقبال طلبات النقل الداخلي
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم، الخميس، موعد استقبال طلبات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات، وذلك عبر البرنامج الإلكتروني “نور” من خلال أقسام وإدارات شؤون المعلمين بالإدارات.

ومن المقرر، أن تبدأ الوزارة في استقبال الطلبات ابتداءً يوم الأحد القادم الموافق ١٥/ ٧/ ١٤٣٩هـ وحتى نهاية دوام يوم الاثنين ٣٠/ ٧ / ١٤٣٩هـ، كما سيتم تقسيم القطاعات إلى شرائح كبرى بداخلها شرائح صغرى بداخلها مدارس، وترتيبها حسب الأفضلية على مستوى كل قطاع.

وتعمل الوزارة على تسهيل إجراءات النقل الداخلي، عن طريق ربط المدارس بشرائحها داخل قطاع النقل، وربط المدارس المشتركة في المبنى والإدارة ببعضها، وربط الإدارات والأقسام في إدارات التعليم بتشكيلاتها الإشرافية.

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