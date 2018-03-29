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مكة.. وصول 18 ألف جرعة لقاح «كبدي أ» الأسبوع المقبل

مكة.. وصول 18 ألف جرعة لقاح «كبدي أ» الأسبوع المقبل
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تواصل- مكة المكرمة:

أعلنت صحة منطقة مكة المكرمة، تخصيص 18 ألف جرعة “لقاح كبدي أ” من المقرر وصولها خلال الأسبوع المقبل، لتوزيعها على المراكز الصحية، وفق الآلية والنظام المتبع في ذلك، مؤكدا أن المستشفيات والمراكز الصحية لم تسجل بلاغات بالإصابة بالمرض خلال الفترة الماضية.

وأوضح متحدث صحة منطقة مكة المكرمة، حمد العتيبي، أن الشؤون الصحية بمكة المكرمة رصدت العديد من الملاحظات عن نقص في بعض بنود اللقاحات خاصة الكبدي (أ) الذي يمنح للأطفال حسب جدول التطعيم الوطني في عمر (18 و24) شهراً في عدد من المراكز الصحية بمكة؛ وذلك لظروف خارجة عن إرادة الجميع، تتمثل غالبيتها في تأمين الكميات المطلوبة من الشركات الموردة للقاحات، إضافة إلى عدة أسباب تم توضيحها بشكل رسمي سابقاً من قبل وزارة الصحة.

وأضاف، أن الوزارة عممت على جميع مديريات الشؤون الصحية بكل مناطق المملكة بأن تُعطى الأولوية في التطعيم للأطفال في عمر سنة ونصف، وتأجيل تطعيم الأطفال في عمر سنتين لعدم كفاية الكمية اللازمة من اللقاح، كون الأطفال عمر سنتين قد سبق أن تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من اللقاح في عمر سنة ونصف، وفقا لـ”عكاظ”.

وأشار العتيبي إلى أنه ستصل للمنطقة دفعات من اللقاح من وقت لآخر، يتم توزيعها من قبل المسؤولين عن التطعيمات بالشؤون الصحية حسب أعداد الأطفال لكل مركز، وأن إدارة الصحة العامة بالشؤون الصحية، وبالتنسيق مع إدارة الإمداد بالمنطقة تتابع مع الإدارة العامة للإمداد بمقام الوزارة لمعالجة هذا الوضع.

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