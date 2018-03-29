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رسالة من «العيسى» إلى المعلمين بشأن اختبارات «بيزا الدولية»

رسالة من «العيسى» إلى المعلمين بشأن اختبارات «بيزا الدولية»
وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى
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تواصل – فريق التحرير:

وجَّه وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، رسالة إِلَى المعلمين والمعلمات حول اختبارات بيزا الدَّوْلِيَّة، التي قَالَ إنها تأتي لتطوير نظام التعليم فِي المَمْلَكَة، وتحسين عمليات التعليم والتعلم.

وأَوْضَحَ العيسى، فِي رسالته التي نشرتها الوَزَارَة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ “تويتر”، أنه “لا يخفى عليكم أهمية البيانات الداعمة لصناعة السياسات الوطنية وتصميم المناهج واتخاذ القرارات المحورية، يَأْتِي فِي مقدمتها البيانات الدالة لمؤشرات التعلم والتعليم بمختلف مستوياتها الوطنية والعالمية”.

وَأكَّدَ وزير التعليم حرص الوَزَارَة على المشاركة فِي الدراسات والاختبارات الدَّوْلِيَّة والتي يَأْتِي من بينها الاختبار الدولي بيزا 2018، باعتباره إحدى الأدوات العلمية المقننة فِي هذا المجال.

كما وجه العيسى الشكر للمعلمين والمعلمات على مشاركتهم “الفاعلة” فِي هذا الاختبار، مُؤكِّداً أن ذلك يُسْهِم فِي تحقيق الأهداف المرجوة لمشاركة “أبنائنا وبناتنا، وبما يعزز قيم الثقة والمثابرة فِي نفوسهم، وبمَا يعْكِس المستوى الحقيقي لمستوى مهاراتهم وقدراتهم.

 

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