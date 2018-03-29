مرابط يعتذر لنجله عن عدم حضور حفل تخرجه.. والابن يرد (صورة)

تواصل – عسير:

اعتذر عبدالله الزهراني، مرابط بالحد الجنوبي عن دعوة ابنه لحضور حفل تخرجه، مفضلاً تَلْبِيَة نداء الوطن؛ مِمَّا دَفَعَ ابنه لرفع لوحة يهدي فيها تخرجه لوالده والمرابطين.

وأثارت اللوحة التي رفعها الابن إعجاب الحضور فِي حفل تخرج طلاب جامعة الملك خالد، أمس الأَرْبِعَاء، والمقام بمَدِينَة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرِّيَاضية بالمحالة.

وأَوْضَحَ الابن أنه تلقى اتصالاً من والده من الخطوط الأمامية، بِأَنَّهُ كان يَتَمَنَّى أن يكون معه، معتذراً عن عدم الحضور ومشاركته فرحته، لأنه فِي مھمة وطنیة غالیة، وموصیاً إياه بخدمة الوطن والتضحیة من أجله، وأنه يهدي تخرجه لوالده ولزملائه المرابطين.

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