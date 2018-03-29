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إجراءات جديدة لمعالجة الازدحام المروري بالطرق المؤدية للمسجد النبوي

إجراءات جديدة لمعالجة الازدحام المروري بالطرق المؤدية للمسجد النبوي
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تواصل – فريق التحرير:

أَعْلَنَت أمانة مِنْطَقَة المَدِينَة الْمُنَوَّرَة، اتخاذ بعض الإِجْرَاءَات لتحرير الحركة المرورية بالطرق المحورية المؤدية للمسجد النَبَوِيّ الشريف وتقليل أزمة الانْتِظَار.

وأَضَافَت الأمانة أنه بِنَاءً عَلَى مخرجات لجنة معالجة الازدحامات المرورية برئاسة مقام الإِمَارَة، فقد قامت الأمانة وبالتعاون مع إِدَارَة مرور المِنْطَقَة وهَيْئَة تطوير المَدِينَة الْمُنَوَّرَة وفرع وَزَارَة النقل بالمَدِينَة بإِلْغَاء إشارة تقاطع طريق الأمير عبدالمجيد مع طريق الأمير عبدالمحسن (طريق قربان).

وَتَابَعَت، أمانة مِنْطَقَة المَدِينَة الْمُنَوَّرَة، فِي تَغْرِيدة عبر حسابها فِي “تويتر”، أن ذلك يستهدف تحرير الحركة المرورية بالطرق المحورية المؤدية للمسجد النَبَوِيّ الشريف وتقليل أزمة الانْتِظَار.

وأَشَارَت إِلَى أنه تم تنفيذ بعض التعديلات بالحركة المرورية بالدورانات للخلف القريبة من الإشارة الملغاة.

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