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«أمانة المدينة» توضح حقيقة اعتداء موظفيها على بائعة بـ«ممشى العباس» (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

أَصْدَرَت أمانة المَدِينَة الْمُنَوَّرَة بَيَاناً صَحَفِيّاً بِشَأْنِ مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجْتِمَاعِيّ، والذي يظهر فيه متعلقات بائعة فِي ممشى العباس.

وأَوْضَحَت الأمانة فِي بيانها، أن البائعة لا تحمل رخصة وشهادة صحية تخولها بالعمل وَفْقَ مَا تنص عليه اللائحة التنظيمية للباعة، وفِي الوقت نفسه لا يسمح بمزاولة البيع العشوائي والذي قد يعيق حركة مرتادي الممشى.

وأَضَافَت “أنه تم توفير أكشاك بيع مرخصة فِي ممشى العباس لخدمة مرتاديه، كما خصصت مباسط فِي عدد من المواقع لمزاولة البيع والشراء للأسر المنتجة وذوي الاحْتِيَاجات الخَاصَّة، وَفْقَ المعايير والاشتراطات اللازمة”.

وَأَكَّدَت أمانة المَدِينَة الْمُنَوَّرَة حرصها على التزام موظفيها بالأنظمة والتعليمات، واتخاذ اللازم نظاماً بحق من يخالف ذلك.

 

 

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