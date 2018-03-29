«الحميري» لـ«تواصل»: مشروع الطاقة الشمسية يساهم في خفض تكلفة «الكهرباء»

تواصل – فريق التحرير:

الفكرة الشائعة عن مشاريع الطاقة المتجددة أنها أعلى تكلفة من نظيرتها التقليدية، لكن دخول المَمْلَكَة بقوة فِي هذه الصناعة، من خلال أكبر مشروع للطاقة الشمسية فِي العالم، قد يغيّر قواعد اللعبة، ويخفض التكلفة على المستهلكين.

يَأْتِي هذا المشروع ضمن أهداف المَمْلَكَة لتَنْوِيع مصادر دخلها وتنمية مصادر الطاقة المتجددة، حيث نصت رؤية 2030 على تأمين 9.5 جيجاواط من الطاقة المتجددة فِي 2023.

وللوقف أكثر على أسْبَاب دخول المَمْلَكَة هذه الصناعة بقوة والفوائد التي ستعود على المواطنين، حاورت صَحِيفَة “تواصل” المهندس عيسى الحميري، المختص فِي الطاقة الشمسية.

وَأكَّدَ “الحميري” أن المواطن سيستفيد بشكل مباشر من مشروع الطاقة الشمسية؛ إذ يُسَاهِم فِي خفض تكلفة أسعار الكهرباء وبالتالي تقليل أسعار الفواتير.

نص الحوار

تواصل: مَا هي الطاقة الشمسية.. وكيف تتم منها عملية توليد الكهرباء؟

الحميري: الطاقة الشمسية هي أحد مصادر توليد الطاقة الكهربائية والتي يتم الاستفادة من الشمس كمصدر للطاقة.

وتتم الاستفادة من الشمس كمصدر للطاقة من ناحيتين وهما ضوء الشمس أو حرارة الشمس، وبذلك تنقسم الطاقة الشمسية إِلَى نوعين:

1 – الطاقة الشمسية الكهروضوئية (PV): يتم فيها تحويل أشعة (ضوء) الشمس بواسطة الخلايا الشمسية إِلَى طاقة كهربائية، إِنْتَاجية الألواح الشمسية فِي هذا النِّظَام تتأثر بحرارة الشمس العَالِية تأثراً سَلْبِيّاً وهذا أحد المفاهيم الخاطئة لدى بعض العَامَّة الذين يظنون أن الإِنْتَاج يزيد بزيادة حرارة الشمس، وهذا النوع هو المستهدف فِي خطة الطاقة الشمسية 2030.

2 – الطاقة الشمسية المركزة (CSP): هذا النوع يتم فيه الاستفادة من (حرارة) الشمس باستخدام مرايا تجمع أو تعكس ضوء الشمس؛ ومِنْ ثَمَّ يتم الاستفادة من الحرارة والبخار فِي توليد الطاقة، وفي نظام الطاقة الشمسية المركزة يوجد نوعان من المحطات، محطات تعمل بنظام القطع المكافئ ومحطات تعمل بنظام الأبراج المجمعة.

تواصل: مَا الذي دفع المَمْلَكَة إِلَى الاتجاه لبناء أكبر مشروع للطاقة الشمسية بالعالم؟

الحميري: أهم الدوافع للملكة العَرَبِيّة السعودية لاستخدام الطاقة الشمسية الضوئية:

1 – وقوع المَمْلَكَة ضمن نطاق الحزام الشمسي ومعدل الإشعاع الشمسي فيها يعتبر من أعلى المعدلات فِي العالم حيث يتراوح بين 2000 إِلَى 2450 كيلووات ساعة لكل متر مربع، حَيْثُ إِنَّ متوسط عدد الساعات التي يمكن أن تنتج منها الألواح تصل إِلَى ست ساعات فِي الْيَوْم بعكس بعض دول أوروبا والتي بعضها قد لا يستفيد من أكثر من ثلاث ساعات فِي الْيَوْم للإِنْتَاج وكذلك معدل عدد الأيام المشمسة فِي المَمْلَكَة مرتفع مُقَارَنَة بدول أُخْرَى غائمة فِي أَيَّام كثيرة من السنة كألمانيا مثلاً.

2 – توافر المواد الخام: حَيْثُ إِنَّ توافر عناصر المواد الخام فِي صناعة الخلايا الشمسية وأهما السليكا والمتوفر بنسبة نقاوة عالية فِي المَمْلَكَة.

3 – وقد ذَكَرَتُ النوعين المختلفين من مصادر الطاقة الشمسية لإيضاح الفرق وتكوين مفهوم لدى القارئ غير المتخصص فِي المجال.

تواصل: ماذا يعني رقم الـ 200 جيجاواط من الطاقة الشمسية؟

الحميري: خطة الطاقة الشمسية 2030 التي وقعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع صندوق رؤية سوفت لإِنْتَاج 200 جيجاوات عام 2030 تعد قفزة كبيرة عَالَمِيّاً فِي هذا المجال.

كرقم 200 جيجاوات يمثل تَقْرِيباً ثلاثة أضعاف قدرات إِنْتَاج محطات الكهرباء الحالية فِي المَمْلَكَة العَرَبِيّة السعودية وأَيْضاً يمثل نصف إِنْتَاج العالم من الطاقة الشمسية الكهروضوئية فِي العالم لعام 2017، وبكل تأكيد أن 200 جيجاوات تَشْمَل قدرات تصنيع وإِنْتَاج وسيصدر من التصنيع والإِنْتَاج للخارج بمَشِيئَة الله.

تواصل: كيف ستعود مشاريع الطاقة الشمسية بالنفع على المواطن بشكل مباشر؟

الحميري: اسْتِثْمَارَات الدولة فِي هذا المجال ستساهم فِي خفض استهلاك النفط فِي إِنْتَاج الطاقة وحفظه للأجيال القادمة وزيادة الناتج المحلي والتي بِدَوْرِهَا ستنعكس على المواطن بمَشِيئَة الله.

وعلى مستوى تكلفة الكهرباء على المواطن ففِي حَالِ تم صناعة الألواح مَحَلِّيّاً كما أعلن فِي اتِّفَاقِيَّة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع رئيس صندوق رؤية بنك سوفت فإن تكلفة الأنظمة قد تنخفض؛ وبالتالي ستساهم فِي انخفاض أسعار الكهرباء سواء استخدم المواطن هذه التقنيات مباشرة أو اشتراها من مقدمي الخِدْمَة كشركة الكهرباء.

كما لا ننسى أن نشير إِلَى أن مثل هذه المشاريع العملاقة ستولد وظائفَ كبيرة سيستفيد منها المواطنين بمَشِيئَة الله وقد أعلن أنها ستوفر نحو 100 ألف وظيفة.

تواصل: هل عملية إِنْتَاج الكهرباء من الطاقة الشمسية تختلف عن نظيراتها؟

الحميري: من ناحية إِنْتَاج الكهرباء فالطاقة الشمسية مصدر مثل غيرها من مصادر إِنْتَاج الكهرباء، ولكن ميزتها أنها طاقة متجددة لا تنضب، ونظيفة وآمنة بيئياً مُقَارَنَة بغيرها.