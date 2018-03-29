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الشمالية.. استئصال ورم يزن 4 كجم من رحم مريضة بمستشفى طريف

الشمالية.. استئصال ورم يزن 4 كجم من رحم مريضة بمستشفى طريف
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تواصل – سلطان الصقري:

نجح فريق طِبِّيّ بمُسْتَشْفَى طريف العام بالحدود الشمالية فِي إنقاذ عشرينية من ورم حيث كانت تشكو من ألم حاد بالبطن، مع زيادة فِي حجم البطن مع إمساك وتكرار بولي، وبإجراء الفحوصات المخبرية والإشعاعية تبين وجود كيس بمقاس حوالي ٢٠×٢٥ سم على المبيض الأيمن مع وجود سائل حر بالبطن.

وَتَمَّ عَلَى الْفَوْرِ نقل المريضة لغرفة العمليات لفتح البطن، وَتَمَّ اكتشاف كيس مختلط مع انفتال درجة أولى حيث تم استئصال الكيس المختلط بالكامل بوزن ٤ كجم وحجم بمقاس ٢٠×٣٠سم، والمحافظة على المبيض والرحم وبعدها تم مراقبة المريضة إِلَى أن تماثلت للشفاء التام ولله الحمد.

الجَدِير بِالذِّكْرِ، أن صحة الحدود الشمالية يوجد فيها 12 مركزاً طِبِّيّاً متخصصاً (مركز للقلب، 5 للسكري، 3 للكلى، 3 أسنان) إِضَافَة إِلَى 11 مُسْتَشْفَى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 48 مركزَ رعاية صحية أولية، وقد بلغ عدد المراجعين للمُسْتَشْفَيات 1574068 مراجعاً، كما بلغ عدد المراجعين للمراكز الصحية 904580 مراجعاً، فيما أجريت فِي مُسْتَشْفَياتها 18769 عملية جراحية خلال العام 2017م.

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بورصة تواصل

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