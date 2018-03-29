توقعات باستمرار الرياح المثيرة للأتربة على مكة والمدينة وتبوك

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار تأثير نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك، لتشمل الأجزاء الساحلية منها.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن هذه الحالة الجوية، تمتد إلى مناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم، حيث يصحب ذلك انخفاض ملموس في درجات الحرارة، في حين تبقى الرياح الجنوبية النشطة، تؤثر على منطقتي الرياض والشرقية .

وأوضحت، أن الحالة الجوية تتحول في المساء إلى شمالية غربية؛ لتؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وأضافت، أن السماء تصبح غائمة جزئياً على وسط وشرق المملكة، بالإضافة إلى المرتفعات الجنوبية الغربية، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية، والتي من المحتمل أن تتخللها سحب رعدية ممطرة.