بالصور.. ضبط مصنع خمور بالرياض يديره 5 رجال وامرأتان

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أَسْفَرَ التعاون والتنسيق المستمر بين هَيْئَة الأَمْر بالمعروف والنهي عن المنكر بمِنْطَقَة الرِّيَاض وشرطة المِنْطَقَة؛ عن ضبط وإتلاف مصنع للخمور والمسكرات داخل أحد أحياء العاصمة.

وبين المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العَامَّة لهَيْئَة الأَمْر بالمعروف والنهي عن المنكر بمِنْطَقَة الرِّيَاض الشيخ محمد بن إبراهيم السبر، أن أحد مراكز الهَيْئَة بمَدِينَة الرِّيَاض تلقى بَلَاغاً عن موقع المصنع داخل نطاق عمله.

وأَضَافَ السبر، أنه تم مداهمة المكان، وتبين أنه مصنع يديره عَمَالَة وافدة خمسة رجال وامرأتان يقيمون بصورة غير نظامية.

وأَوْضَحَ أنه وجد بداخل المصنع كميات من الخمور تجاوزت 11000 لتر جاهزة للترويج، وبعض أدوات التصنيع، فجرى إتلافها.