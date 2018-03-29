احترس.. هذا التطبيق يمكنه فضح مستخدمي «واتسآب»

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تواصل – فريق التحرير: ​

كشف موقع “لايف هاكر” المتخصص في الشؤون التقنية، عن انتشار تطبيق جديد بشكلٍ هادي يدعى “شات ووتش” (Chatwatch).

وقال الموقع: إن “ذلك التطبيق يمكنه أن يجمع بكل هدوء كافة المعلومات، التي تسمح لأي شخص بالتجسس على أصدقائه وجهات الاتصال الخاصة به عبر (واتسآب)”.

ورغم أن التطبيق لا يزال حصرياً على نظام تشغيل “آي أو إس” العامل على هواتف “آيفون”، وأجهزة “آيباد”، إلا أنه بات يلاقي رواجاً كبيراً لدى عدد واسع من المستخدمين.

ويتيح التطبيق الغريب لأي مستخدم إمكانية معرفة متى يكون صديقك أو أية جهة اتصال لديك متاحة بسهولة للتحدث معه، ويقدم لك معلومات تفصيلية كاملة عن طريقة استخدام الشخص لـ”واتسآب”، مثل عدد المرات التي يفتح فيها التطبيق.

ويقدر التطبيق “الوقت الذي يقضيه المستخدم في النوم ووقت استيقاظه، عن طريق حساب آخر استخدام له لواتسآب، وأول وقت يفتح فيه التطبيق”.

ويقدم التطبيق تحليلاً كاملاً لطريقة استخدام الشخص لـ”واتسآب”، ليقدم نصائح للمستخدمين عن الوقت الأمثل للتواصل فيه مع أصدقائهم أو جهات الاتصال لديهم.

ولكن أصابت التقنيات التي يستخدمها التطبيق الكثير من مطوري التطبيقات بـ”الذعر”، خاصة أن التطبيق يمكن أن يكون أداة تجسس “غير مسبوقة”، حتى أنها أسوأ من تلك التي تتهم “فيسبوك” باستخدامها ضد مستخدميها.

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