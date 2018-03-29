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تشييع جثمان «عبدالمطلب» ضحية صاروخ الحوثي بمسقط رأسه في مصر

تشييع جثمان «عبدالمطلب» ضحية صاروخ الحوثي بمسقط رأسه في مصر
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تواصل – القاهرة:

شيع المئات من أهالي مركز الوقف بمحافظة قنا، جنوب مصر، جنازة عبد المطلب أحمد حسين علي، الذي توفي في حي القيروان بالعاصمة الرياض، إثر سقوط شظايا صاروخ باليستي حوثي، على المنزل الشعبي الذي تقطنه عمالة مصرية، وحضر الجثمان عبر مطار الأقصر، وتم دفن المتوفى بمقابر الأسرة بقرية الشيخ علي.

وكان الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، قد أدى صلاة الميت على جثمان “عبدالمطلب”، بجامع الملك خالد بأم الحمام.

ونقل سموه لذوي الشهيد تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- داعياً الله – عز وجل – أن يتقبل الشهيد في منزلة الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته.

وكان المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي، أوضح أن فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض باشرت حادثة سقوط شظايا من صواريخ بالستية، بعد اعتراضها وتدميرها، على أحياء سكنية في مواقع متفرقة.

وقد تسبب سقوط إحدى الشظايا على منزل سكني في وفاة مقيم، وإصابة اثنين آخرين جميعهم من الجنسية المصرية، وتم التعامل مع الحادث وفق الخطط المعدة لذلك.

 

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