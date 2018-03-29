تحذير من استخدام مسكن ألم مشهور مشتق من «الحشيش»

تواصل – فريق التحرير:

حذر فريق من الباحثين الأمريكيين فِي هَيْئَة مراقبة العقاقير الطبية الأمريكية، من الاستخدام المتزايد لعقار “فنتانيل” المسكن للألم، والمشتق من الحشيش.

وَأَكَّدَتِ الهَيْئَة فِي تقريرٍ لها، أن مسكن “فنتانيل” تسبب فِي وفاة عشرات الملايين من الأمريكيين بدول أمريكا الشمالية خلال الأربع سنوات الماضية، لافِتَةً إِلَى أنه تم البدء فِي تصديره إِلَى عدد من الدول الأوروبية.

وَأَشَارَ التقرير إِلَى أن هذا العقار الذي يؤخذ بجرعات متزايدة هو السبب فِي وفاة عدد من المشاهير فِي الولايات المتحدة الأمريكية.