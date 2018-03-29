محادثات مسربة تكشف اللحظات الأخيرة في حياة «صالح» قبل مقتله على يد الحوثيين

تواصل – وكالات:

تداول رواد مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ، صوراً قيل إنها سربت من إحدى كَامِيرَات المراقبة داخل منزل الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح الذي قُتل فِي ديسمبر الماضي على يد الحوثيين.

وأرفقت روايات متعددة للصورة المتداولة التي ظهر فيها كل من: علي عبدالله صالح، وعارف الزوكا أمين عام حزب المؤتمر الشعبي، منها أن الحوثيين اعتقلوا صالح والزوكا وأعدموهما بعد أسرهما؛ خلافاً لروايات سابقة تقول إنهما قُتلا فِي المعارك.

وتداول البعض محادثات مسربة نسبت لعارف الزوكا، قبل مَقْتَله بساعات، وكَشَفَت طبيعة الوضع الذي كان يعيشه بجوار الرئيس الراحل علي عبدالله صالح الذي قُتل برفقته.

ودعا الزوكا فِي المحادثات المسربة قيادات المؤتمر إِلَى التحرك لنجدته هو والرئيس الراحل صالح، بعد أن تمكن الحوثيون من محاصرتهما داخل منزل الأخير.

وتبين المحادثات أن مهدي مقولة أحد قيادات المؤتمر هو من تراسل مع عارف الزوكا، وبعث له على مَا يبدو فِي الصورة المتداولة مقطعاً صوتياً من الرئيس الراحل علي عبدالله صالح.