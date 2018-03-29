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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

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السفارة في لندن: السلطات البريطانية تأخذ جريمة الكراهية الدينية بمنتهى الجدية

السفارة في لندن: السلطات البريطانية تأخذ جريمة الكراهية الدينية بمنتهى الجدية
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تواصل – فريق التحرير:

قَالَت سفارة المَمْلَكَة فِي لندن، الْيَوْم، إنها على اتصال مع السلطات البريطانية بِشَأْنِ محتويات المنشورات المسيئة التي يتم تداولها.

وأَوْضَحَتِ السفارة، أن السلطات البريطانية تأخذ جريمة الكراهية الدينية بمنتهى الجدية وتحث أَي شخص يعتقد أنه وقع ضحية لمثل هذه الجريمة على الاتصال بالشرطة المحلية التابعة لها على الرقم 101.

وأهابت السفارة جميع مواطنيها المتواجدين بالمَمْلَكَة المتحدة أن يتبعوا أَي تعليمات تصدرها سلطات المَمْلَكَة المتحدة وتوخي الحذر والحيطة. أَرْقَام الاتصال فِي حَالَة الطوارئ هي: 101 – الشرطة المحلية، السفارة – 3000 917 0207.

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