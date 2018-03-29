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«طيران أديل» يتسلم الطائرة السادسة من طراز «إيرباص A320».. هذه مواصفاتها

«طيران أديل» يتسلم الطائرة السادسة من طراز «إيرباص A320».. هذه مواصفاتها
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تواصل – واس:

تسلم “طيران أديل” التابع للخطوط الجوية العَرَبِيّة السعودية الْيَوْم، الطائرة السادسة من طراز إيرباص A320، التي تأتي ضمن الاتِّفَاقِيَّة المبرمة مع شركة إيرباص الأُورُوبِّيّة، ويتم بموجبها الاستحواذ على 8 طائرات من نفس الطراز، حيث تمثل جميعها جُزْءاً من أسطول الشركة الأولي، ومن المتوقع أن يرتفع عدد طائراته إِلَى 11 طائرة بنهاية عام 2018 وما بين 25 و50 طائرة بحلول عام 2023.

وقد غادرت الطائرة الجديدة التي أطلق عليها اسم (القوس) مطار هامبورج بألمانيا عصر الْيَوْم، بقِيَادَة طاقم قِيَادَة جوي سعودي مكون من مدير العمليات بطيران أديل الكابتن أحمد الحميد، والكابتن نهار البركاتي، وتصل بمشيئة الله مطار الملك عبدالعزيز بجدة مساءً.

يُذْكَرُ أَنَّ الطائرة هي من عائلة إيرباص A320ceo وتَتَمَيَّز بتزويدها بمحركات من نوع (CFM)، وبمقصورة ركاب من درجة واحدة تضم 186 مقعداً من نوع “ريكارو” تأتي بقياس 18 بوصة، وتقدم مستويات عالية من الراحة للمسافرين، كما تم تجهيزها بمنافذ (يو إس بي USB) وحامل للأجهزة الإِلِكْتُرُونِيّة الخَاصَّة.

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