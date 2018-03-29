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«الإنذار المبكر» ينبّه: غبار يحجب الرؤية على الرياض حتى صباح الغد
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تواصل – فريق التحرير:

نبه النِّظَام الآلي للإِنْذَار المبكر التابع للهَيْئَة العَامَّة للأَرْصَاد وحماية البِيئَة، إِلَى تعرض العاصمة الرِّيَاض مساء الْيَوْم لنشاط فِي الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار.

وتَوَقَّعَت الأَرْصَاد أن تبدأ الحَالَة الجوية، الساعة الخامسة مساء الْيَوْم الخميس، وَحَتَّى الساعة الواحدة من صباح يوم غدٍ الْجُمُعَة بمَشِيئَة الله، وتتسبب فِي الحد من الرؤية الأفقية فيها لأقل من 2 كلم.

وكانت الهَيْئَة العَامَّة للأَرْصَاد وحماية البِيئَة قد تَوَقَّعَت فِي تقريرها عن حَالَة الطقس فِي المَمْلَكَة الْيَوْم الخميس، نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، ويصل متوسط سرعتها إلى60 كلم/ساعة على عددٍ من المَنَاطِق.

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