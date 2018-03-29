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القتل تعزيراً لمواطن أطلق النار على رجال الأمن بالقطيف

القتل تعزيراً لمواطن أطلق النار على رجال الأمن بالقطيف
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تواصل – فريق التحرير:

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة فِي الرِّيَاض الْيَوْم (الخميس)، بالقتل تعزيراً على إرْهَابي “مواطن”، ترصد لرجال الأمن لقتلهم، ونظم تجمعات لإحداث الفوضى والشغب، وأطلق النار بسلاحه على رجال الأمن وأصاب دورية أمنية فِي القطيف.

وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه بالخروج المسلح على ولي الأَمْر، وزعزعة الأمن فِي البلاد، وتكوينه مع إرْهَابيين خلية مسلحة تهدف إِلَى الترصد لرجال الأمن وإطلاق كميات كبيرة من الطلقات عليهم، لقتلهم وإثارة الفوضى والفتنة الطائفية وتصنيع القنابل، والشروع فِي قتل رجال الأمن.

إِضَافَةً إِلَى ذلك عمل المدعى عليه على تصنيع قنابل المولوتوف من أجل استخدامها ضد الدوريات الأمنية، وتنظيم تجمعات الشغب فِي القطيف، واشتراكه فيها، وتخزين مَا يمس النِّظَام العام، وقد ثبت لدى المحكمة أن ذلك ضرب من ضروب الحرابة، إلا أنه تراجع عنه؛ لِذَا فقد حكمت بقتله تعزيراً.

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