توقف الملاحة في «ميناء جدة» وتأجيل رحلات الطيران لشمال المملكة

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أَعْلَنَت إمارة مِنْطَقَة مَكَّة الْمُكَرَّمَة، أنه جرى إيقاف الحركة الملاحية بـ”ميناء جدة الإسلامي”؛ بِسَبَبِ زيادة سرعة الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة وتَدَنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

على إِثْر ذَلِكَ، أَعْلَنَت شركات الطيران، الْيَوْم، تأجيل رحلاتها من وَإِلَى شمال المَمْلَكَة، لعدّة ساعات بِسَبَبِ التقلبات الجوية وموجة الغبار والرياح عالية السرعة، التي تشهدها مَنَاطِق شمال المَمْلَكَة خُصُوصاً فِي مِنْطَقَة تبوك والجوف وحائل.

وأبلغت شركات الطيران، المسافرين عبر رسائل نصيّة بأن الرحلات المجدولة وقت الظهيرة هذا الْيَوْم سيتم تأخير موعد إِقْلاَعها، وقد تفاوت وقت التأخير من ساعتين إِلَى 4 ساعات وهي الوقت المتوقع فيه انتهاء الحَالَة الجوية.

وقال حساب “المطارات الشمالية” على موقع “تويتر”، إنه تم تأخير إِقْلاَع رحلة (الجوف – القاهرة) عن موعدها المجدول، مُضِيفاً “‏الرجاء من الإخوة المسافرين التواصل مع الناقل الجوي لمتابعة وقت الإِقْلاَع الجديد، وشهدت مِنْطَقَة الجوف رياحاً شديدة السرعة مُنْذُ صباح الْيَوْم، أَدَّتْ إِلَى سقوط بعض الأشجار واللوحات الإعلانية”.