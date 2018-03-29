محاولة دهس عناصر من عسكريين فرنسيين جنوب شرق البلاد

تواصل – وكالات:

حاول رجل دهس عسكريين فرنسيين بسيارته صباح الْيَوْم الخميس قرب ثكنة فارس – اليير – ايه – ريسيه بالقرب من غرونوبل جنوب شرق فرنسا بدون أن يتسبب بوقوع إِصَابَات.

وقال الكولونيل بنوا برولون الناطق باسم سلاح البر الفرنسي إنه تم التعامل معه كهجوم إرْهَابي، وأن الدوافع لا تزال غير واضحة، فيما تَمَكَّنَت قوات الأمن من إلْقَاء القبض على الرجل الذي كان برفقة امْرَأَة خلال الاعتداء.

وقال مصدر قريب من الشرطة الفرنسية، إن رجلاً حاول دهس عسكريين بسيارته قرب ثكنة فارس إلبيبر ريسيه شرق مِنْطَقَة فرنسا الوسطى دون أن يتسبب فِي وقوع إِصَابَات.

وأَضَافَ المصدر أنه حوالي الساعة 8:45 بالتوقيت المحلي، وبالقرب من الثكنة العَسْكَرِيَّة حاول رجل “صدم عسكريين من فوج المدفعية 93 فِي فاري قبل أن يتوجه بالإهانات إِلَى آخرين ويلوذ بالفرار”.

وبدأت عملية بحث للعثور على المشتبه به، فيما أَفَادَت وسائل إعلام محلية باحتمال قيادته لسيارة مسروقة يوم أمس الأَرْبِعَاء.

وَأكَّدَ الكولونيل بنوا برولون الناطق باسم سلاح البر الفرنسي أن رجلاً “حاول الاعتداء” على عسكريين عند خروجهم لممارسة رياضة الركض، مُضِيفاً أنه “هدد شفوياً ستة أو سبعة عسكريين آخرين، ووجه إهانات إِلَى مجموعة ثانية من العسكريين عند خروجهم من الثكنة. وعند عودتهم حاول دهسهم، وتمكن العسكريون من بلوغ الرصيف بدون أن يتعرضوا للدهس” مُؤكِّداً أَيْضاً “عدم وقوع إِصَابَات”.