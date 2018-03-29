احتراق سيارتين في حادث تصادم بالقصيم.. وتَفحُّم «السائقَين» (صور)

تواصل- راضي الزويد:

شهد طريق (عنيزة – أم سدرة) حادثاً بشعاً، اليوم الخميس، حيث احترقت سيارة وتحطمت أخرى بعد اصطدامهما، وأسفر الحادث عن تفحم سائقي السيارتين.

وقال المتحدث الرسمي لمدني القصيم العقيد إبراهيم أباالخيل: إن فرق الدفاع المدني بمحافظة الشماسية، تلقت بلاغاً في الساعة (1:13) اليوم الخميس، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق (عنيزة- أم سدرة).

ونتج عن الحادث احتراق السيارة الأولى وتفحمها بالكامل، فيما تهشمت الأخرى وطالت النيران جزءاً كبيراً منها، كما تفحَّم قائدا السيارتين.

وتمكن الدفاع المدني من إخماد الحريق وإخراج المحتجزين من قبل الفرق المنتقلة، وتطبيق خطة الإسناد الداخلي لمديرية الدفاع المدني بالقصيم، وسُلم الحادث لأمن الطرق حسب الاختصاص.