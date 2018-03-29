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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
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أفضل 6 تطبيقات للهواتف الذكية لمعرفة حالة «الطقس»

أفضل 6 تطبيقات للهواتف الذكية لمعرفة حالة «الطقس»
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تواصل – فريق التحرير:

حالة الطقس تهم الغالبية العظمي من الناس دوماً؛ إذ إنها تساعد في معرفة اختيار نوعية الملابس التي تحمي من الأمطار أو الحرارة أو الغبار، فضلاً عن إمكانية قيادة السيارة في أمان.

وتؤثر حالة الطقس أيضاً على تحديد قرارات السفر والتنقل من مكان إلى آخر وترتيب المواعيد، لذلك من المهم دوماً أن يكون الإنسان على إطلاع بحالة الطقس.

تواصل” تقدم إليك أفضل 6 تطبيقات للطقس للهواتف الذكية “آيفون وأندروديد”

1- Yahoo ،Weather

أندرويد –آيفون

2- AccuWeather

أندرويدآيفون

3- The Weather Channel

أندرويد – آيفون

4- 1Weather

 أندرويد –  آيفون

5- WeatherBug

أندرويد –آيفون

6- InstaWeather

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