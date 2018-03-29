سكاكا.. ضبط وافدين مخالفين يعملون بمقر منشأة حكومية

تواصل- فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة الجوف من ضبط عدد من الوافدين المخالفين لنظامي العمل والإقامة، أثناء عملهم في إحدى المنشآت الحكومية بمجال البناء والعقارات.

وكشفت التحريات قيام مجموعة من الوافدين المخالفين يعملون لحسابهم الخاص بأعمال البناء بمقر منشأة حكومية بمدينة سكاكا، وتم تجهيز حملة أمنية نفذتها شرطة منطقة الجوف ضمن الحملة الوطنية الشاملة لضبط وتعقب مخالفي أنظمة اﻻقامة والعمل وأمن الحدود “وطن بلا مخالف”.

وبعد تفتيش الموقع تم ضبط مجموعة من المخالفين لنظامي الإقامة والعمل، وتم استكمال محاضرهم وإحالتهم للجهة المختصة.