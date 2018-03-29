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«التدريب التقني»: 35 ألف مواطن ومواطنة تقدموا لبرنامج «أتقن 3»

«التدريب التقني»: 35 ألف مواطن ومواطنة تقدموا لبرنامج «أتقن 3»
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تواصل- واس:

كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أن عدد المتقدمين والمتقدمات لبرنامج التدريب المجتمعي “أتقن بمرحلته الثالثة” وصل إلى 35.636 متقدماً ومتقدمة، حيث شكّلت أعداد الرجال 23987 متقدماً بنسبة بلغت 67%، فيما وصلت أعداد النساء المتقدمات على البرنامج بنحو 11649 متقدمة، بنسبة 33%، وذلك خلال الأسبوع الرابع منذ بداية انطلاق البرنامج في الرابع من مارس الماضي.

وسجّلت منطقة مكة المكرمة أعلى نسبة إقبال حيث وصل إجمالي أعداد المتقدمين والمتقدمات إلى نحو 7973، تلاها منطقة الرياض بنحو 6820 متقدماً ومتقدمة، فيما جاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة من ناحية الإقبال حيث وصلت إلى 5334 متقدماً ومتقدمة.

فيما حقق برنامج صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني على النصيب الأكبر من أجمالي أعداد المتقدمين حيث وصلت أعداد المستفيدين من البرنامج 7716 متقدماً ومتقدمة، وجاء برنامج صيانة الأجهزة الإلكترونية في المرتبة الثانية بنحو 4962 متقدماً ومتقدمة، تلا ذلك برنامج الكهرباء والتمديدات المنزلية حيث وصلت أعداد المتقدمين إلى 4667 متقدماً ومتقدمة.

وأوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني, أن أعداد المتقدمات على برنامج التعريف بقيادة وصيانة السيارة للمرأة وصلت إلى 1953 متقدمة، حيث تنفذ الدورة في مختلف الكليات التقنية والكليات التقنية العالمية للبنات المنتشرة بمناطق المملكة كافة، التي تشمل التعريف بمعاني اللوحات الإرشادية، إضافة إلى معاني الإضاءات في السيارات ودلالاتها، كذلك مقدمة في الصيانة الدورية للسيارات، وتحديد مشاكل الإطارات وطريقة تغييرها، والتعامل مع الأعطال الطارئة.

وتستمر المؤسسة في إتاحة التسجيل للمواطنين والمواطنات للتقديم على دورات برنامج التدريب المجتمعي “أتقن3″، المتضمن 11 دورة تأهيلية، منها 4 دورات للجنسين، و4 دورات للرجال، و3 دورات للنساء، عبر بوابتها الإلكترونية https://ctc.tvtc.gov.sa ، حيث أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد قراراً يقضي بتمديد فترة التسجيل حتى الأسبوع القادم, وذلك نظراً للإقبال الكثيف الذي شهدته مختلف مدن ومحافظات المملكة خلال الأسابيع الماضية.

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