«غموض» حول منع طائرة مصرية من الهبوط في مطار بغداد

تواصل – الرياض:

نقلت قناة “السومرية” العراقية، عن مصدر مطلع اليوم الخميس، أن رئيس سلطة الطيران المدني العراقي عباس عمران منع طائرة مدنية تعود لشركة النيل المصرية ، من الهبوط في مطار بغداد الدولي، دون أن يكشف عن سبب ذلك.

وأضاف “عمران”: “سلطة الطيران المدني العراقية منعت اليوم طائرة شركة النيل من الهبوط على مدارج مطار بغداد الدولي”، مشيرا إلى أن المنع جاء “دون سابق إنذار”.

وأضاف أن “الشركة من جهتها قررت الاحتفاظ بحق الرد بالمثل”، لافتاً إلى أن الشركة المصرية “ستخاطب الجهات المختصة المصرية للتعامل مع الطائرات العراقية وفقا للمذكرة الموقعة بين الطرفين ما لم يتم تفسير وتوضيح أسباب ذلك”.