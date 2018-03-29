تبوك.. إنقاذ شاب قلبه توقف مرتين بمستشفى أملج

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

اصطدام 12 سيارة بسبب «انعدام الرؤية» على طريق «مكة – جدة»

اصطدام 12 سيارة بسبب «انعدام الرؤية» على طريق «مكة – جدة»

قاتل «تكفى يا سعد» يعترف.. والمحكمة تغلق المرافعات وتتأهب للحكم

قاتل «تكفى يا سعد» يعترف.. والمحكمة تغلق المرافعات وتتأهب للحكم

مصادر: إجازة الموظف بالنظام الجديد 144 يوماً في العام لـ«فئتين»

مصادر: إجازة الموظف بالنظام الجديد 144 يوماً في العام لـ«فئتين»

بالفيديو.. ماذا قال المفتي عن جلوس المرأة مع أقارب زوجها؟

بالفيديو.. ماذا قال المفتي عن جلوس المرأة مع أقارب زوجها؟

تبوك.. إنقاذ شاب قلبه توقف مرتين بمستشفى أملج

تبوك.. إنقاذ شاب قلبه توقف مرتين بمستشفى أملج
0

تواصل- فريق التحرير:

نجح فريق طبي بمستشفى أملج في إنقاذ حياة شاب توقف قلبه مرتين.

وأوضحت صحة تبوك أن الشاب تعرَّض لجلطة قلبية وفور وصول الحالة إلى قسم طوارئ مستشفى أملج تم إجراء إنعاش قلبي رئوي له استمر لأكثر من 55 دقيقة حتى نجح الفريق الطبي في إعادة النبض مرة أخرى.

وبعد نقله إلى قسم العناية عاود القلب التوقف مرة أخرى وتم إجراء إنعاش قلبي للشاب استمر قرابة 10 دقائق أيضاً، ليعود النبض مجدداً مع خلل شديد في الوظائف الحيوية الكبد والكلى وفقدان مستوى الوعي.

وأجرى الفريق الطبي جلسات غسيل كلوي أكثر من مرة لتنشيط الكُلَى، وبعد استقرار حالة الشاب الصحية تم تحويله إلى مستشفى الملك فهد في المدينة المنورة حيث أجريت له عملية قسطرة قلبية؛ لتستقر بعدها حالته الصحية.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

طفل يدخل المستشفى بأعراض أنفلونزا.. فتبتر ساقه لسبب خطير!

طفل يدخل المستشفى بأعراض أنفلونزا.. فتبتر ساقه لسبب خطير!

مستشفى بالمدينة يحتجز جثمان وافد.. و«الصحة» تعاقبه

مستشفى بالمدينة يحتجز جثمان وافد.. و«الصحة» تعاقبه

أسرة مريض تتهم مستشفى في عسير بإخراجه قبل التئام جروحه

أسرة مريض تتهم مستشفى في عسير بإخراجه قبل التئام جروحه

«صحة جازان» توضح حقيقة محاولة اختطاف رضيع من مستشفى أبو عريش

«صحة جازان» توضح حقيقة محاولة اختطاف رضيع من مستشفى أبو عريش

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«أبي أحمد علي» أول رئيس وزراء مسلم في تاريخ إثيوبيا.. تعرّف عليه
تقارير وحوارات

«أبي أحمد علي» أول رئيس وزراء مسلم في تاريخ إثيوبيا.. تعرّف عليه

المزيد
مراكز الصيانة تغلق أبوابها!!
مقالات

مراكز الصيانة تغلق أبوابها!!

المزيد
تعرَّف على الفريق الرسمي المصاحب لولي العهد في زيارته لأمريكا
تقارير وحوارات

تعرَّف على الفريق الرسمي المصاحب لولي العهد في زيارته لأمريكا

المزيد
«التحالف»: للمملكة حق الرد على إيران وفقاً للقوانين الدولية
تقارير وحوارات

«التحالف»: للمملكة حق الرد على إيران وفقاً للقوانين الدولية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>