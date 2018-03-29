تبوك.. إنقاذ شاب قلبه توقف مرتين بمستشفى أملج

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نجح فريق طبي بمستشفى أملج في إنقاذ حياة شاب توقف قلبه مرتين.

وأوضحت صحة تبوك أن الشاب تعرَّض لجلطة قلبية وفور وصول الحالة إلى قسم طوارئ مستشفى أملج تم إجراء إنعاش قلبي رئوي له استمر لأكثر من 55 دقيقة حتى نجح الفريق الطبي في إعادة النبض مرة أخرى.

وبعد نقله إلى قسم العناية عاود القلب التوقف مرة أخرى وتم إجراء إنعاش قلبي للشاب استمر قرابة 10 دقائق أيضاً، ليعود النبض مجدداً مع خلل شديد في الوظائف الحيوية الكبد والكلى وفقدان مستوى الوعي.

وأجرى الفريق الطبي جلسات غسيل كلوي أكثر من مرة لتنشيط الكُلَى، وبعد استقرار حالة الشاب الصحية تم تحويله إلى مستشفى الملك فهد في المدينة المنورة حيث أجريت له عملية قسطرة قلبية؛ لتستقر بعدها حالته الصحية.