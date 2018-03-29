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«المالكي»: أثبتنا للعالم تورط إيران في دعم الحوثيين بالصواريخ

«المالكي»: أثبتنا للعالم تورط إيران في دعم الحوثيين بالصواريخ
العقيد الطيار الركن تركي بن صالح المالكي
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تواصل – الرياض:

أكد المتحدث الرسمي لتحالف إعادة الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، امتلاك الأدلة التي تثبت للعالم أن إيران متورطة في دعم الحوثيين.

وقال في حواره مع قناة CNN الأمريكية، إننا أثبتنا للعالم في المؤتمر الصحفي أن الصواريخ الباليستية التي تُرسَل من قبل الحوثيين هي من صنع إيران، حيث تم عرض حطام لصواريخ قيام الإيرانية والتي أعيد تركيب أجزاءها في اليمن إضافة إلى صاروخ تمت مصادرته قبل إطلاقه.

وأوضح المالكي أن منهجية إيران تعتمد على نفي أعمالها العدائية في المنطقة، وأن أي مجرم في العالم يعمد إلى الإنكار عند مواجهته بجرمه.

وفي رده على سؤال مذيعة قناة الـ CNN، بيكي أنديرسون، حول كيفية تهريب هذه الصواريخ إلى داخل اليمن، أوضح العقيد المالكي أن تهريب الصواريخ لم يبدأ من إيران، بل من الضاحية الجنوبية في بيروت، حيث تم نقلها عبر سوريا، إلى إيران ومن ثم تم إرسالها عن طريق البحر بواسطة ما ندعوه القارب الأم، أو السفينة الأم، إلى اليمن.

وأوضح أن ميناء الحديدة أصبح النقطة الرئيسية لتهريب الصواريخ الباليستية وغيرها من الأسلحة إلى اليمن.

واستشهد العقيد المالكي باحتجاز البحرية الأمريكية والأسترالية والفرنسية لعدد من السفن المحملة بالأسلحة وهي في طريقها إلى اليمن، مما يثبت انتهاك النظام الإيراني لقراري الأمم المتحدة 2216 و2231.

وفي رده على سؤال حول شراء المملكة للأسلحة الأمريكية ذكر المالكي أننا نستخدم هذه الأسلحة للدفاع عن وطننا ومواجهة الإرهاب الحوثي وحفظ أمن المنطقة من أطماع إيران، مؤكدا أن للمملكة الحق في الرد على تهديد أمنها بالصواريخ التي يطلقها الحوثيين بدعم من إيران على مدن المملكة بالطريقة الملائمة وفي الوقت المناسب بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

كما أكد المالكي أن التحالف الذي تقوده المملكة لا يبحث عن استراتيجية للخروج من اليمن وأن دخول الحرب لم يكن خيارا حيث تم التدخل العسكري بناءً على طلب الرئيس عبدربه منصور هادي، مشددا على أن هدف العمليات العسكرية واضح وهو إعادة الحكومة الشرعية اليمنية والمعترف بها لدى المجتمع الدولي.

كما أكد المالكي أن للتحالف استراتيجية واضحة في الوصول إلى هدفه الإستراتيجي ولكن من المهم مراعاة أن الحرب في اليمن ليست ضد جيش رسمي بل ميليشيا إرهابية.

كما أوضح المالكي أن إعادة الحكومة الشرعية في اليمن ليست مسؤولية المملكة فقط بل مسؤولية المجتمع الدولي، مؤكدا إمكانية الوصول إلى حل سياسي استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ولكن وبناء على قرار مجلس الأمن رقم 2140 فإن الحوثي يقوم بإعاقة الحل السياسي وعليه فإنه ينبغي على الحوثيين تغليب مصالح الشعب اليمني لا مصالحهم الشخصية كما أن عليهم إنهاء التعاون والعلاقة مع الحكومة الإيرانية إذا ما أرادوا تحقيق استقرار اليمن.

 

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