خدمة جديدة من وزارة العمل لمنشآت القطاع الخاص.. تأثيرها فوري

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خدمة تحديث حالة السداد بشكل فوري من خلال التكامل التقني مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك في خطوة تهدف إلى إتمام الإجراءات المتعلقة بالخدمة التي يتم تقديمها لمنشآت القطاع الخاص، وسهولة العمل على إنجازها والتعامل معها في وقت سريع ووجيز.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل: إن الوزارة ومن خلال هذه الخدمة، سترفع الإيقاف عن المنشآت الملتزمة بسداد مستحقات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشكل فوري ولحظي، بينما ستوقف خدماتها لحظيا عن المنشآت غير الملتزمة بسداد مستحقات التأمينات الاجتماعية.