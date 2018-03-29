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مجانًا.. 7 دورات تأهيلية لراغبي العمل في منافذ تأجير السيارات

مجانًا.. 7 دورات تأهيلية لراغبي العمل في منافذ تأجير السيارات
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تواصل – واس:

يقدم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، حزمة من برامج الدعم التأهيلية والتدريبية والتوظيفية الموجهة للمنشآت العاملة في نشاط منافذ تأجير السيارات وطالبي العمل في تلك المنشآت، وذلك في إطار السعي لدعم توظيف السواعد الوطنية المدربة، وبما يتوافق مع احتياجات المنشآت العاملة بالنشاط في سوق العمل.

ودخل قرار “قصر العمل في منافذ تأجير السيارات” في مناطق المملكة كافة حيز التنفيذ في الأول من رجب الحالي، والمهن المشمولة بقرار “توطين منافذ تأجير السيارات” هي: المحاسبة، والإشراف، والمبيعات، والاستلام والتسليم.

وأتاح “هدف” من خلال برنامج “دروب” للتدريب الإلكتروني، سبع دورات تأهيلية تدريبية إلكترونية مجانية لراغبي العمل في منافذ تأجير السيارات التي تم قصر العمل فيها على السعوديين.

وعرض “هدف” ومن خلال برنامج “دروب” فرصًا تدريبية إلكترونية من خلال الرابط: www.doroob.sa/ar/individuals/tawteen، أمام الشباب السعودي، للالتحاق بالعمل في منافذ تأجير السيارات، وهي: مبادئ العمل في خدمة العملاء، والاحترافية في خدمة عملاء مكاتب تأجير السيارات، والتعامل مع احتياجات العملاء، وأساسيات التواصل المتميز، وإدارة بيانات العملاء، والتعامل مع المواقف الصعبة، وإتقان عملية البيع.

من جهة أخرى، دعا “هدف” أصحاب منشآت تأجير السيارات إلى الاستفادة من برنامج “دعم نمو التوطين بالمنشآت” الذي تم إطلاقه مؤخرًا؛ للحصول على الدعم الذي يقدمه الصندوق، وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني على الرابط: https://hrdf.org.sa/program/463 ، ويشمل دعم الصندوق ضمن البرنامج، الموظفين والموظفات الذين تم تعيينهم لدى المنشأة بعد تاريخ 31 يوليو 2017، ولمدة عامين، إذ سيساهم الصندوق بنسبة 15% من إجمالي الأجر الشهري للموظف، بينما تصل النسبة إلى 20% من إجمالي الأجر الشهري للموظفة.

فيما توفر البوابة الوطنية للعمل “طاقات” www.taqat.sa ، عديدًا من الخيارات أمام طالبي العمل من جهة وأصحاب العمل من جهة أخرى، وذلك في إطار الحرص على توفير فرص عمل لأبناء وبنات الوطن من الباحثين والباحثات عن عمل، وخدمة أصحاب العمل ومنشآت القطاع الخاص في توفير موارد بشرية وطنية منتجة.

كما تهدف فروع “هدف” لتقديم خدمات دعم التوظيف، فيما تقدم مراكز “طاقات” للتأهيل والتوظيف، وهي مراكز متخصصة بدعم توظيف الباحثين عن عمل، مجموعة من الدورات التأهيلية والاستشارات الإرشادية التي ترفع جاهزية الباحث عن عمل، وتساعده في الحصول على فرصة عمل ملائمة.

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