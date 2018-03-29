المفتى يدعو إلى دعم المرابطين.. بالدعاء وسداد ديونهم وتفقّد أسرهم

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

مصادر: إجازة الموظف بالنظام الجديد 144 يوماً في العام لـ«فئتين»

مصادر: إجازة الموظف بالنظام الجديد 144 يوماً في العام لـ«فئتين»

تعرّف على الإدارات التعليمية والجامعات التي علقت الدراسة

تعرّف على الإدارات التعليمية والجامعات التي علقت الدراسة

وزير الإسكان: إطلاق منتجات بالقسط الثابت قريباً بضمان 6 بنوك

وزير الإسكان: إطلاق منتجات بالقسط الثابت قريباً بضمان 6 بنوك

«حساب المواطن» يوضح 3 شروط للأهلية للحصول على الدعم

«حساب المواطن» يوضح 3 شروط للأهلية للحصول على الدعم

المفتى يدعو إلى دعم المرابطين.. بالدعاء وسداد ديونهم وتفقّد أسرهم

المفتى يدعو إلى دعم المرابطين.. بالدعاء وسداد ديونهم وتفقّد أسرهم
0

تواصل – واس:

أدان سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، العدوان الحوثي الآثم على المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أنه عدوان خائب فاشل من طغمة فاسدة ليست من الإسلام في شيء.

وقال سماحته: عاد عدوانها عليها بنقيض قصدها، فلم يؤثر بشيء ولله الحمد، وزاد المواطنين ورجالهم المرابطين قوة وثباتًا والتفافًا حول قيادتهم وشدًا لأزر بعضهم البعض”، مشيدًا سماحته ببسالة القوات السعودية وتمكنها، داعيا الجميع لمواصلة الدعاء لهم بالنصر والثبات، وتفقد أحوال أسرهم وإعانتهم وسداد ديونهم لأنهم يستحقون منا ذلك.

جاء ذلك في كلمة لسماحته في برنامج أسبوعي عبر إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، وقال : نشكر الله على نعمة الإسلام، وعلى أن جمع قلوبنا ووحد صفوفنا على هذا الدين كما قال سبحانه (فأصبحتم بنعمته إخوانًا) وقال (إنما المؤمنون إخوة) فالإسلام آخى بيننا وجمع بين قلوبنا وجعلنا أمة واحدة، لنتعاون على البر والتقوى كما أمرنا سبحانه (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).

وأكد مفتي عام المملكة، أن هذا الحدث الجلل هو عدوان إجرامي خطير من فئة ضالة مضلة، ليس لها هدف سوى تنفيذ مراد أعداء الله، فهذه الصواريخ التي استهدفت بها بلادنا لم تؤثر ولله الحمد بشيء، وردّ الله كيد أعدائنا في نحورهم، ولكن مثل هذه التصرفات تدعونا أن نكون على يقظة من أعدائنا بأن نكون يدًا واحدة ضد كل عدو مفسد، وأن نكون صفًا واحدًا مع قادتنا ونشد أزرهم وندعو لهم وندافع عنهم”.

وأضاف سماحته يقول: أراد الأعداء بهذا الاعتداء إحداث الشر، ولكن ـ ولله الحمد ـ زاد هذا السعوديين اجتماعًا وقوة ويشد بعضهم أزر بعض، فيعلمون أنهم مستهدفون في عقيدتهم وفي أمنهم واقتصادهم، فزادهم هذا الهجوم الفاشل قوة إلى قوتهم وثباتًا إلى ثباتهم، والتفوا حول قادتهم.

وأكد الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ أن الحوثيين الذين تبنوا هذا الاعتداء الخائب طغمة فاسدة ليست من الإسلام في شيء. و أشار سماحة مفتي عام المملكة إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للمرابطين على ثغور البلاد من رجال الجيش والقوات الجوية والدفاع الجوي، مهيبا بأن يعينهم الجميع بالدعاء الذي لا ينقطع فهم جندٌ باسلون أبلوا بلاءً حسنًا.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بالفيديو.. ماذا قال المفتي عن جلوس المرأة مع أقارب زوجها؟

بالفيديو.. ماذا قال المفتي عن جلوس المرأة مع أقارب زوجها؟

«المفتي»: المملكة أهّلت طلاب 120 دولة لحَمل العقيدة الصافية

«المفتي»: المملكة أهّلت طلاب 120 دولة لحَمل العقيدة الصافية

أمير عسير يوجه بإعادة الشيخ «سعد الحجري» إلى دروسه

أمير عسير يوجه بإعادة الشيخ «سعد الحجري» إلى دروسه

برعاية «المفتي».. جامعة الملك سعود تنظم ملتقى «طلاب المنح» الثلاثاء

برعاية «المفتي».. جامعة الملك سعود تنظم ملتقى «طلاب المنح» الثلاثاء

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«أبي أحمد علي» أول رئيس وزراء مسلم في تاريخ إثيوبيا.. تعرّف عليه
تقارير وحوارات

«أبي أحمد علي» أول رئيس وزراء مسلم في تاريخ إثيوبيا.. تعرّف عليه

المزيد
مراكز الصيانة تغلق أبوابها!!
مقالات

مراكز الصيانة تغلق أبوابها!!

المزيد
تعرَّف على الفريق الرسمي المصاحب لولي العهد في زيارته لأمريكا
تقارير وحوارات

تعرَّف على الفريق الرسمي المصاحب لولي العهد في زيارته لأمريكا

المزيد
«التحالف»: للمملكة حق الرد على إيران وفقاً للقوانين الدولية
تقارير وحوارات

«التحالف»: للمملكة حق الرد على إيران وفقاً للقوانين الدولية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>