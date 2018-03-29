تبوك.. الهلال الأحمر يُحذر من التقلبات الجوية

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دعت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك المواطنين والمقيمين خاصة ممن يعانون من أمراض تنفسية إلى الحيطة من تأثير الأتربة والغبار مع ما تشهده المنطقة اليوم من تقلبات جوية.

وأهاب المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك نبيل العنزي، بالجميع التقيد بالتعليمات الطبية وعدم التعرض للغبار والأتربة حفاظاً على سلامتهم، مؤكداً جاهزية الفرق الإسعافية وفرق الاستجابة المتقدمة والقيادات الميدانية لتقديم الخدمات الطبية اللازمة في مثل هذه الظروف، واستعداد غرفة العمليات لاستقبال أي طارئة على الرقم 997.