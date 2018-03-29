تسريبات.. مواصفات ساعة «أبل» الجديدة

تواصل – وكالات:

وفقاً لمحلل شركة KGI الشهير “مينج تشى كو”، فإن شركة أبل تستعد لتجديد تصميم ساعتها الذكية الشهيرة هذا العام، وستطلق نسختها الجديدة العصرية المحدثة تحت اسمApple Watch Series 4، التي من المحتمل أن تظهر لأول مرة إلى جانب هواتف أيفون الجديدة خلال الحدث الذي سينعقد في شهر سبتمبر.

ووفقاً للشائعات ستأتي ساعة أبل الجديدة مع شاشة لمس أكبر من سابقاتها بنسبة 15٪، ومن غير الواضح ما إذا كانت تلك الزيادة ستأتي على حساب الحواف، أم أن الحجم بالكامل سيتم زيادته، كما ستضم الساعة الذكية الجديدة بطارية أكبر ومستشعرات صحية تمت ترقيتها لتعزيز المراقبة الصحية.

وستبقى النماذج القديمة معروضة للبيع بأسعار أقل، وهذا سيقود المبيعات إلى تحقيق أرقام قياسية جديدة، حيث من المتوقع أن تشحن أبل من 22 إلى 24 مليون نسخة خلال عام 2018، أي بزيادة 30٪ عن العام الماضي.