تسريبات.. مواصفات ساعة «أبل» الجديدة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

اصطدام 12 سيارة بسبب «انعدام الرؤية» على طريق «مكة – جدة»

اصطدام 12 سيارة بسبب «انعدام الرؤية» على طريق «مكة – جدة»

قاتل «تكفى يا سعد» يعترف.. والمحكمة تغلق المرافعات وتتأهب للحكم

قاتل «تكفى يا سعد» يعترف.. والمحكمة تغلق المرافعات وتتأهب للحكم

مصادر: إجازة الموظف بالنظام الجديد 144 يوماً في العام لـ«فئتين»

مصادر: إجازة الموظف بالنظام الجديد 144 يوماً في العام لـ«فئتين»

بالفيديو.. ماذا قال المفتي عن جلوس المرأة مع أقارب زوجها؟

بالفيديو.. ماذا قال المفتي عن جلوس المرأة مع أقارب زوجها؟

تسريبات.. مواصفات ساعة «أبل» الجديدة

تسريبات.. مواصفات ساعة «أبل» الجديدة
0

تواصل – وكالات:

وفقاً لمحلل شركة KGI الشهير “مينج تشى كو”، فإن شركة أبل تستعد لتجديد تصميم ساعتها الذكية الشهيرة هذا العام، وستطلق نسختها الجديدة العصرية المحدثة تحت اسمApple Watch Series 4، التي من المحتمل أن تظهر لأول مرة إلى جانب هواتف أيفون الجديدة خلال الحدث الذي سينعقد في شهر سبتمبر.

ووفقاً للشائعات ستأتي ساعة أبل الجديدة مع شاشة لمس أكبر من سابقاتها بنسبة 15٪، ومن غير الواضح ما إذا كانت تلك الزيادة ستأتي على حساب الحواف، أم أن الحجم بالكامل سيتم زيادته، كما ستضم الساعة الذكية الجديدة بطارية أكبر ومستشعرات صحية تمت ترقيتها لتعزيز المراقبة الصحية.

وستبقى النماذج القديمة معروضة للبيع بأسعار أقل، وهذا سيقود المبيعات إلى تحقيق أرقام قياسية جديدة، حيث من المتوقع أن تشحن أبل من 22 إلى 24 مليون نسخة خلال عام 2018، أي بزيادة 30٪ عن العام الماضي.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

خبير تقني: شركات الاتصالات مسؤولة عن حجب «فيس تايم» بالمملكة (فيديو)

خبير تقني: شركات الاتصالات مسؤولة عن حجب «فيس تايم» بالمملكة (فيديو)

أبل تقدم أرخص جهاز آي باد في التاريخ!

أبل تقدم أرخص جهاز آي باد في التاريخ!

«أبل» توجه ضربة قاصمة إلى منافستها «سامسونج»

«أبل» توجه ضربة قاصمة إلى منافستها «سامسونج»

لماذا تخاف «آبل» بشدة؟

لماذا تخاف «آبل» بشدة؟

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«أبي أحمد علي» أول رئيس وزراء مسلم في تاريخ إثيوبيا.. تعرّف عليه
تقارير وحوارات

«أبي أحمد علي» أول رئيس وزراء مسلم في تاريخ إثيوبيا.. تعرّف عليه

المزيد
مراكز الصيانة تغلق أبوابها!!
مقالات

مراكز الصيانة تغلق أبوابها!!

المزيد
تعرَّف على الفريق الرسمي المصاحب لولي العهد في زيارته لأمريكا
تقارير وحوارات

تعرَّف على الفريق الرسمي المصاحب لولي العهد في زيارته لأمريكا

المزيد
«التحالف»: للمملكة حق الرد على إيران وفقاً للقوانين الدولية
تقارير وحوارات

«التحالف»: للمملكة حق الرد على إيران وفقاً للقوانين الدولية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>