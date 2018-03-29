7 معلومات عن أكبر مشروع عالمي للطاقة الشمسية في المملكة

تواصل- فريق التحرير:

وقَّع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مذكرة تفاهم مع شركة “سوفت بنك” لإنشاء أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم.

“تواصل” ترصد لكم أبرز المعلومات عن المشروع العالمي في أرقام:

1- تبلغ كلفة المشروع العملاق، حوالي 200 مليار دولار أمريكي.

2- التزام الطرفين بإنتاج الألواح الشمسية بقدرة بـ 200 جيغاوات في السعودية وتوزيعها عالميا.

2- بدء العمل فوراً على بناء هذا المشروع الأكبر في العالم، والذي يتوقع أن ينجز عام 2030.

3- بدء إطلاق العمل على محطتين شمسيتين بقدرة 3 جيغاوات و4.2 جيغاوات بحلول عام 2019.

4- العمل على تصنيع وتطوير الألواح الشمسية في المملكة العربية السعودية لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة ما بين 150 جيغاوات و200 جيغاوات بحلول عام 2030.

5- اللجوء إلى الطاقة الشمسية في المملكة يساعد في توفير أكثر من 100 ألف وظيفة.

6- زيادة الناتج المحلي للسعودية بحوالي 12 مليار دولار أمريكي.

7- توفير 40 مليار دولار بشكل سنوي للمملكة.

ويشكل الاتفاق بين الرياض و”سوفت بنك” إطاراً جديداً لتطوير قطاع الطاقة الشمسية في المملكة حيث سيتمّ بموجبه تأسيس شركة جديدة لتوليد الطاقة الشمسية.

مذكرة التفاهم التي وقعتها المملكة و”سوفت بنك” تنص أيضا على الالتزام باستكشاف تصنيع وتطوير أنظمة تخزين الطاقة الشمسية في المملكة، وتأسيس شركات متخصصة للأبحاث والتطوير لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بكميات تجارية في المملكة تسمح بتسويقها محلياً وعالمياً.

يذكر أن المملكة تدرس منذ مدة سبل خفض كلفة الطاقة وتنويع مصادرها بعيداً من النفط، الذي يعدّ سلعة التصدير الأولى للمملكة.