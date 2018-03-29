7 معلومات عن أكبر مشروع عالمي للطاقة الشمسية في المملكة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

مصادر: إجازة الموظف بالنظام الجديد 144 يوماً في العام لـ«فئتين»

مصادر: إجازة الموظف بالنظام الجديد 144 يوماً في العام لـ«فئتين»

تعرّف على الإدارات التعليمية والجامعات التي علقت الدراسة

تعرّف على الإدارات التعليمية والجامعات التي علقت الدراسة

وزير الإسكان: إطلاق منتجات بالقسط الثابت قريباً بضمان 6 بنوك

وزير الإسكان: إطلاق منتجات بالقسط الثابت قريباً بضمان 6 بنوك

«حساب المواطن» يوضح 3 شروط للأهلية للحصول على الدعم

«حساب المواطن» يوضح 3 شروط للأهلية للحصول على الدعم

7 معلومات عن أكبر مشروع عالمي للطاقة الشمسية في المملكة

7 معلومات عن أكبر مشروع عالمي للطاقة الشمسية في المملكة
0

تواصل- فريق التحرير:

وقَّع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مذكرة تفاهم مع شركة “سوفت بنك” لإنشاء أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم.

“تواصل” ترصد لكم أبرز المعلومات عن المشروع العالمي في أرقام:

1- تبلغ كلفة المشروع العملاق، حوالي 200 مليار دولار أمريكي.

2- التزام الطرفين بإنتاج الألواح الشمسية بقدرة بـ 200 جيغاوات في السعودية وتوزيعها عالميا.

2- بدء العمل فوراً على بناء هذا المشروع الأكبر في العالم، والذي يتوقع أن ينجز عام 2030.

3- بدء إطلاق العمل على محطتين شمسيتين بقدرة 3 جيغاوات و4.2 جيغاوات بحلول عام 2019.

4- العمل على تصنيع وتطوير الألواح الشمسية في المملكة العربية السعودية لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة ما بين 150 جيغاوات و200 جيغاوات بحلول عام 2030.

5- اللجوء إلى الطاقة الشمسية في المملكة يساعد في توفير أكثر من 100 ألف وظيفة.

6- زيادة الناتج المحلي للسعودية بحوالي 12 مليار دولار أمريكي.

7- توفير 40 مليار دولار بشكل سنوي للمملكة.

ويشكل الاتفاق بين الرياض و”سوفت بنك” إطاراً جديداً لتطوير قطاع الطاقة الشمسية في المملكة حيث سيتمّ بموجبه تأسيس شركة جديدة لتوليد الطاقة الشمسية.

مذكرة التفاهم التي وقعتها المملكة و”سوفت بنك” تنص أيضا على الالتزام باستكشاف تصنيع وتطوير أنظمة تخزين الطاقة الشمسية في المملكة، وتأسيس شركات متخصصة للأبحاث والتطوير لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بكميات تجارية في المملكة تسمح بتسويقها محلياً وعالمياً.

يذكر أن المملكة تدرس منذ مدة سبل خفض كلفة الطاقة وتنويع مصادرها بعيداً من النفط، الذي يعدّ سلعة التصدير الأولى للمملكة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

اتفاقية وقعها ولي العهد تُوفِّر 40 مليار دولار سنويًا و100 ألف وظيفة.. تعرَّف عليها

اتفاقية وقعها ولي العهد تُوفِّر 40 مليار دولار سنويًا و100 ألف وظيفة.. تعرَّف عليها

وزير الثقافة والإعلام يعلق على مشروع الطاقة الشمسية بالمملكة

وزير الثقافة والإعلام يعلق على مشروع الطاقة الشمسية بالمملكة

ماذا تعرف عن #النفط_السعودي_الجديد؟

ماذا تعرف عن #النفط_السعودي_الجديد؟

مئات الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس في «تعليم التطوير»

مئات الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس في «تعليم التطوير»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«أبي أحمد علي» أول رئيس وزراء مسلم في تاريخ إثيوبيا.. تعرّف عليه
تقارير وحوارات

«أبي أحمد علي» أول رئيس وزراء مسلم في تاريخ إثيوبيا.. تعرّف عليه

المزيد
مراكز الصيانة تغلق أبوابها!!
مقالات

مراكز الصيانة تغلق أبوابها!!

المزيد
تعرَّف على الفريق الرسمي المصاحب لولي العهد في زيارته لأمريكا
تقارير وحوارات

تعرَّف على الفريق الرسمي المصاحب لولي العهد في زيارته لأمريكا

المزيد
«التحالف»: للمملكة حق الرد على إيران وفقاً للقوانين الدولية
تقارير وحوارات

«التحالف»: للمملكة حق الرد على إيران وفقاً للقوانين الدولية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>