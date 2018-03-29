السجن 47 عاماً لمواطنين تدربا في إيران

تواصل – الرياض:

أصدرت المحكمة الجزائیة المتخصصة حكماً ابتدائیًّا بحق متهمين (مواطنين) مدة 47 سنة بعد ثبوت إدانتهما بالتدرب في إیران على الأسلحة لقصد الإخلال بالأمن.

وثبت لدى المحكمة إدانتهما بانضمامهما للتنظیم الإرهابي المسمى (حزب الله العراقي)، والتحاقهما بمعسكراته في إیران والعراق، وتدربهما فیها على فك وتركیب واستخدام الأسلحة، وكیفیة تركیب واستخدام المتفجرات والقنابل؛ لغرض القیام بأعمال إرهابیة داخل المملكة.

وتضمنت الاتهامات إعدادهما وتخزینهما وإرسالهما ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال تواصلهما عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي مع أحد الأشخاص المشبوهین في إیران، وتزویده بمعلومات تتعلق بخط أنابیب النفط الرابط بین محافظة بقیق وینبع، وتمویل المدعى علیه الأول للإرهاب والأعمال الإرهابیة.

المحكمة ردت طلب حدّ الحرابة أو قتلهما تعزیراً احتیاطاً للدماء المعصومة تعزیر الأول على ما ثبت بحقه بسجنه مدة 25 سنة وتعزیر الثاني على ما ثبت بحقه بسجنه مدة 22 سنة.