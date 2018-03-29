قاض أمريكي يرفض إسقاط دعوى لمقاضاة المملكة بسبب هجمات 11 سبتمبر

تواصل – وكالات:

رفض القاضي الأمريكي جورج دانيلز، إلغاء مجموعة دعاوى قضائية ضد المملكة العربية السعودية، تتعلق بتنفيذ هجمات 11 سبتمبر 2001، وتطالب المملكة بدفع تعويضات مالية لأسر الضحايا، وفقا لـ “بي بي سي”.

ولقي حوالي ثلاثة آلاف أمريكي مصرعهم في الهجمات التي نفذها أشخاص خطفوا طائرات ركاب مدنية وضربوا برجي مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك، ومقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) خارج العاصمة واشنطن.

وتقدم بعض أسر الضحايا بدعاوى قضائية زعموا فيها تورط السعودية في هذه الهجمات، وطلبوا الحصول على مليارات الدولارات كتعويضات من الرياض، وذلك بعد عامين من تعديل القوانين الأمريكية، في عهد باراك أوباما، والسماح بمقاضاة أي دولة تُتهم بالمساعدة في تنفيذ هجمات إرهابية ضد مواطنين أمريكيين فيما يعرف بقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب.

وتنفي السعودية بشكل قاطع تورط أي من مسؤوليها في الهجمات، أو حتى وجود أي دليل يشير إلى ضلوعها في الأمر، لكن عائلات الضحايا ترى غير ذلك.

وقال دانيلز، القاضي في محكمة منهاتن الإدارية بنيويورك، إن تصريحات رافعي الدعاوى “توفر أساسا معقولا” له لتأكيد الاختصاص بنظر فيها بموجب (جاستا) “العدالة ضد رعاة الإرهاب” الصادر في عام 2016.

ورفض القاضي مقاضاة بنكين سعوديين هما البنك الأهلي التجاري ومصرف الراجحي، ومجموعة بن لادن السعودية للمقاولات، لعدم الاختصاص.

وكان مقدمو الشكاوى اتهموا المؤسسات الثلاث بتقديم دعم مادي لتنظيم “القاعدة” وزعيمه الراحل، أسامة بن لادن، لتنفيذ الهجمات وطالبوا بدفع تعويضات.