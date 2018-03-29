5 سنوات سجن وغرامة مليوني ريال عقوبة التضليل في نظام المحاسبة الجديد

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كشفت مصادر أن هیئة المحاسبین السعوديین تعكف على وضع اللمسات الأخیرة على نظام “مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة” الجديد، لمواكبة رؤية 2030.

وأوضحت المصادر، وفقاً لصحیفة “المدينة” أن التنظیم الجديد حدد شروط منح التراخیص، وآلیة عمل المكاتب والعقوبات للمخالفین.

وأشارت إلى أن العقوبات تصل إلى السجن 5 سنوات، وغرامة 2 ملیون ریال أو بإحدى هاتین العقوبتین لمن دون بیانات كاذبة أو أخفى بیانات كان من الواجب إظهارها في أي تقرير أو حساب أو وثیقة اقتناء مزاولة للمهنة، مع علمه بذلك.

وبینت المصادر أنه تقرر أن يكون اسم الهیئة هو “الهیئة السعودية للمحاسبة والمراجعة”، وتتمتع بالشخصیة الاعتبارية والذمة المالیة المستقلة، وتعمل تحت إشراف وزارة التجارة والاستثمار، ويكون مقرها مدينة الرياض.