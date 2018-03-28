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«السوق المالية» توافق على طلب أسواق العثيم بمنح أسهم مجانية

«السوق المالية» توافق على طلب أسواق العثيم بمنح أسهم مجانية
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تواصل – الرياض:

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة أسواق عبدالله العثيم زيادة رأس مالها من (450,000,000) ريال إلى (900,000,000) ريال وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل سهم قائم يملكه المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (337,481,650) ريالاًَ من بند “الأرباح المبقاة” ومبلغ (112,518,350) من بند “الاحتياطي النظامي”.

وبالتالي يزداد عدد الأسهم من (45,000,000) سهم إلى (90,000,000) سهم، بزيادة قدرها (45,000,000) سهم. على أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة و على أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

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