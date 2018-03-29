ببغاء يخاطب صغاره بلغة البشر.. شاهد ما قاله (فيديو)

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أظهر تسجيل مصور طريف ومدهش نشر على موقع يوتيوب الإلكتروني، أنثى ببغاء وهي تعبر عن حبها لأطفالها بعبارة “صباح الخير، أنا أحبكم”، قبيل تقديم الغذاء لهم.

ويظهر الفيديو أنثى الببغاء وهي تقول بصوت حاد: “صباح الخير! أحبكم يا صغاري” موجهة كلامها إلى صغارها. واستمرت أنثى الببغاء في مخاطبة صغارها، وتقديم الطعام لهم بل وتقبيلهم كما يفعل البشر تماما.

يذكر أن مقطع الفيديو لقي رواجاً كبيراً على الشبكة العنكبوتية، وحصل على عدد كبير من المشاهدات وصل إلى 130.000 مشاهدة بعد مشاركته على فيس بوك مساء الاثنين، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.